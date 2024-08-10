Втратила 100 тисяч: британка обурилась через заборону імені з "Гри престолів"

Мати-одиначка, яка працює у маленькому магазині декору у Британії, ледь назбирала 2 тис. фунтів стерлінгів на поїздку з донькою. Однак помандрувати не змогла через те, що назвала доньку іменем Кхалісі з "Гри престолів".

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Британка Люсі Холлоуей (Lucy Holloway) тривалий час збирала гроші, щоб помандрувати з донькою у Діснейленд в США. Однак вона не змогла оформити документи на дитину, оскільки її ім'я Кхалісі начебто належало компанії Warner Brothers, яка випустила серіал "Гра престолів". Про те, чи довелось жінці платити штраф за порушення авторського права, розповіли на порталі BBC.

Журналісти поспілкувались з 39-річною Люсі Холлоуей, яка описала проблеми, що виникли через доччине ім'я. Як з'ясувалось, мешканка міста Чиренчестер у графстві Глостершир (Cirencester, Gloucestershire), співробітниця магазину декору, назбирала 2 тис. фунтів стерлінгів, щоб звозити шестирічну доньку Кхалісі (Калі — скор.) до Діснейленду. Вона звернулась у державну станову, у паспортний стіл МЗС Британії, щоб отримати закордонний паспорт для дитини. Однак у оформленні паспорта їй відмовили. Сім'я в підсумку відмовилась від поїздки і втратила гроші, які на це відкладала. Мати-одиначка пояснила, що відчувала себе "спустошеною", оскільки втратила можливість порадувати дитину.

"Я була абсолютно спустошена, ми так чекали нашої першої спільної відпустки", — сказала вона журналістам.

Люсі навела пояснення, які почула від працівників паспортного столу. Вони їй повідомили, що ім'я "Кхалісі Таргарієн" належить Warner Brothers. Для того, щоб отримати документи, вона спершу повинна отримати дозвіл від цієї компанії. В іншому випадку їй загрожує величезний штраф за використання без дозволу чужої власності. Британка була здивована такою заявою, оскільки під час реєстрації дитини жодних проблем не виникло. Донька Калі інколи називає себе Кхалісі Холлоуей, Королева Драконів, поділись сімейними подробицями Люсі.

Подія в Британії - мати-одиначка, яка мала проблеми з іменем доньки Халісі Фото: Facebook

Згодом на ситуацію відгукнулись у МЗС Великої Британії. Вони заявили, що з іменем все гаразд, відбулась помилка і можна забирати готові документи.

"Ми можемо підтвердити, що заявка обробляється, і перепрошуємо родину за затримку", — ідеться у поясненні відомства.

Люсі в підсумку отримала паспорт Кхалісі, при цьому до неї зателефонували з паспортного столу і перепросили, але поїздка так і не відбулась. Юристи, з якими вона порадилась, пояснили, що співробітники паспортного столу були неправі. Згідно з законом, Warner Brothers має право на торговельну марку та бренд, але не володіють людським іменем, навела жінка їхні аргументи.

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