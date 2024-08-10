Потеряла 100 тысяч: британка возмутилась из-за запрета имени из "Игры престолов"

Мать-одиночка, которая работает в маленьком магазине декора в Британии, едва насобирала 2 тыс. фунтов стерлингов на поездку с дочерью. Однако попутешествовать не смогла из-за того, что назвала дочь именем Кхалиси из "Игры престолов".

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Британка Люси Холлоуэй (Lucy Holloway) долгое время собирала деньги, чтобы отправиться с дочерью в Диснейленд в США. Однако она не смогла оформить документы на ребенка, поскольку ее имя Кхалиси якобы принадлежало компании Warner Brothers, которая выпустила сериал "Игра престолов". О том, пришлось ли женщине платить штраф за нарушение авторского права, рассказали на портале BBC.

Журналисты пообщались с 39-летней Люси Холлоуэй, которая описала проблемы, возникшие из-за дочкиного имени. Как выяснилось, жительница города Чиренчестер в графстве Глостершир (Cirencester, Gloucestershire), сотрудница магазина декора, собрала 2 тыс. фунтов стерлингов, чтобы свозить шестилетнюю дочь Кхалиси (Кали — сокр.) в Диснейленд. Она обратилась в государственное учреждение, в паспортный стол МИД Британии, чтобы получить загранпаспорт для ребенка. Однако в оформлении паспорта ей отказали. Семья в итоге отказалась от поездки и потеряла деньги, которые на это откладывала. Мать-одиночка объяснила, что чувствовала себя "опустошенной", поскольку потеряла возможность порадовать ребенка.

"Я была абсолютно опустошена, мы так ждали нашего первого совместного отпуска", — сказала она журналистам.

Люси привела объяснения, которые услышала от работников паспортного стола. Они ей сообщили, что имя "Кхалиси Таргариен" принадлежит Warner Brothers. Для того, чтобы получить документы, она сперва должна получить разрешение от этой компании. В противном случае ей грозит огромный штраф за использование чужой собственности. Британка была удивлена таким заявлением, поскольку во время регистрации ребенка никаких проблем не возникло. Дочь Кали иногда называет себя Кхалиси Холлоуэй, Королева Драконов, поделились семейными подробностями Люси.

Событие в Британии — мать-одиночка, которая имела проблемы с именем дочери Халиси Фото: Facebook

Позже на ситуацию откликнулись в МИД Великобритании. Они заявили, что с именем все в порядке, произошла ошибка и можно забирать готовые документы.

"Мы можем подтвердить, что заявка обрабатывается, и приносим извинения семье за задержку", — говорится в объяснении ведомства.

Люси в итоге получила паспорт Кхалиси, при этом к ней позвонили из паспортного стола и извинились, но поездка так и не состоялась. Юристы, с которыми она посоветовалась, объяснили, что сотрудники паспортного стола были неправы. Согласно закону, Warner Brothers имеет право на торговую марку и бренд, но не владеют человеческим именем, привела женщина их аргументы.

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