Жінка почала ретельно доглядати за зубами: як змінилась її посмішка за 3 роки (фото)

Ембер Мерфі носила брекети протягом трьох років. Незабаром вона планує звернутися до стоматолога, щоб зробити відбілювання.

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26-річна Ембер Мерфі з Нью-Гемпшира (США) завжди соромилась через стан своїх зубів — вони були "криві та знебарвлені". Жінка звикла прикривати рота рукою, коли сміялася, але одного дня наважилась усе змінити. Результатом трансформації вона поділилась на сторінці у TikTok.

"Люди були жорстокі до мене. Пам'ятаю всіх і кожного, хто коли-небудь знущався наді мною через некрасиві зуби. Це стосується не лише чужих, а й рідних. Я думала, що ніхто ніколи мене не полюбить", — розповідає Ембер, менеджерка з роздрібної торгівлі.

Врешті-решт американка вирішила діяти: вона звернулась до стоматолога, коли їй було 23 роки, заплативши за нову посмішку 7 500 тисяч доларів — 6000 доларів на брекети, а також 1500 доларів на видалення гнилих зубів, чистку, пломбування та загальне обслуговування.

Ембер з новою посмішкою Фото: Amber61pop | TikTok

"Ніколи не пізно зробити інший вибір. Дуже хотіла взяти своє життя під контроль — і зробила це. Перші чотири місяці були найгіршими, але потім все пішло як по маслу", — каже Мерфі.

Жінка носила брекети протягом трьох років і зняла їх у червні цього року.

"Я значно частіше посміхаюся зараз і навіть не думаю про те, що було раніше. Не дозволяйте нікому перешкоджати вам робити те, що ви хочете, і контролювати ваші бажання", — додає вона.

Незабаром Ембер планує знову відвідати свого стоматолога, щоб зробити відбілювання.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Кетлін Вілсон з Міннесоти, яка подала до суду на свого стоматолога та стверджує, що він спотворив її посмішку. Жінці довелося скористатися послугами інших дантистів, аби виправити "свавілля", тепер вона вимагає щонайменше 50 тисяч доларів компенсації.

Крім того, ми розповідали про чоловіка з Туреччини, якому довелося понад місяць терпіти нестерпний біль через прибиральника, який видавав себе за стоматолога. В одній із клінік Стамбула він видалив пацієнтові чотири передні зуби.