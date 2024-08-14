Женщина начала тщательно ухаживать за зубами: как изменилась ее улыбка за 3 года (фото)

Эмбер Мерфи носила брекеты на протяжении трех лет. Вскоре она планирует обратиться к стоматологу, чтобы сделать отбеливание.

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26-летняя Эмбер Мерфи из Нью-Гемпшира (США) всегда стеснялась из-за состояния своих зубов — они были "кривые и обесцвеченные". Женщина привыкла прикрывать рот рукой, когда смеялась, но однажды решила все изменить. Результатом трансформации она поделилась на странице в TikTok.

"Люди были жестоки ко мне. Помню всех и каждого, кто когда-либо издевался надо мной из-за некрасивых зубов. Это касается не только чужих, но и родных. Я думала, что никто никогда меня не полюбит", — рассказывает Эмбер, менеджер по розничной торговле.

В конце концов американка решила действовать: она обратилась к стоматологу, когда ей было 23 года, заплатив за новую улыбку 7 500 тысяч долларов — 6000 долларов на брекеты, а также 1500 долларов на удаление гнилых зубов, чистку, пломбирование и общее обслуживание.

Эмбер с новой улыбкой Фото: Amber61pop | TikTok

"Никогда не поздно сделать другой выбор. Очень хотела взять свою жизнь под контроль — и сделала это. Первые четыре месяца были худшими, но потом все пошло как по маслу", — говорит Мерфи.

Женщина носила брекеты в течение трех лет и сняла их в июне этого года.

"Я намного чаще улыбаюсь сейчас и даже не думаю о том, что было раньше. Не позволяйте никому решать, что вам делать, и контролировать ваши желания", — добавляет она.

Вскоре Эмбер планирует снова посетить своего стоматолога, чтобы сделать отбеливание.

Напомним, ранее Фокус писал об американке Кэтлин Уилсон из Миннесоты, которая подала в суд на своего стоматолога и утверждает, что он исказил ее улыбку. Женщине пришлось воспользоваться услугами других дантистов, чтобы исправить "беспредел", теперь она требует как минимум 50 тысяч долларов компенсации.

Кроме того, мы рассказывали о мужчине из Турции, которому пришлось больше месяца терпеть невыносимую боль из-за уборщика, выдавшего себя за стоматолога. В одной из клиник Стамбула он удалил пациенту четыре передних зуба.