Сім'я знайшла у будинку приховану кімнату зі "скарбами" колишніх власників

Родина прожила у помешканні близько місяця й одного дня помітила дивну річ: між вікнами в спальні на другому поверсі було ще одне вікно.

Related video

Сімейна пара придбала старий вікторіанський будинок, щоб відремонтувати його та продати значно дорожче. Однак невдовзі після переїзду нові власники знайшли у своєму помешканні таємну кімнату "зі скарбами". Цією історією поділилась одна з їхніх родичок на платформі Reddit, пише видання The Mirror.

"Двоюрідна сестра мого батька та її чоловік купили старий вікторіанський будинок близько 15 років тому. Вони прожили там більше як місяць й одного дня, коли вийшли на вулицю, помітили дивну річ: між вікнами у спальні на другому поверсі було ще одне вікно. Оскільки дверей, які б туди вели, так і не знайшли, вони зробили логічний висновок, що ця кімната прихована", — розповідає авторка історії.

Для того, щоб з’ясувати правду, власники помешкання поставили драбину до таємничого вікна й відкрили його ззовні. По інший бік була ще одна спальня, заповнена шубами, творами мистецтва, прикрасами та іншими антикварними речами.

"Вхідні двері були забиті дошками і заштукатурені, саме тому ніхто не помічав, що за стіною є ще якесь приміщення. Донька попередніх господарів була приблизно мого віку, і я час від часу бачила, як вона носила шуби в школу", — додає користувачка Reddit.

У коментарях розгорнулась ціла дискусія. Люди почали цікавитися, що конкретно було знайдено в таємній кімнаті й чи планують нові власники робити там ремонт. Дехто також почав ділитися схожими історіями.

"Я знайшов кімнату за шафою у будинку моїх батьків. По суті, це була діра розміром з дитину, вирізана в гіпсокартоні, яка вела до невеликої кімнати під сходами. Ніхто з нас не знав, що там";

"Мій тато теж знайшов приховану кімнату, вичистив усе звідти й знайшов купу мертвих щурів. Після цього там зробили ремонт. Це був приємний сюрприз!";

"Ми знайшли таємну кімнату за кухонними шафами в будинку моєї тітки. Це була відгороджена ділянка між широким димарем і зовнішньою стіною".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у британському селі Норбері місцеві жителі знайшли у чагарниках покинутий будинок, куди після смерті останніх власників, тобто з минулого віку, ніхто не заходив. Складається враження, що там зупинився час.

А от мама з англійського графства Кент перетворила горище свого будинку на прибудову для 29-річного сина, який повернувся додому, бо не мав грошей на оренду власного житла.