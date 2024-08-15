Семья нашла в доме скрытую комнату с "сокровищами" бывших владельцев

Семья прожила в доме около месяца и однажды заметила странную вещь: между окнами в спальне на втором этаже было еще одно окно.

Related video

Семейная пара приобрела старый викторианский дом, чтобы отремонтировать его и продать значительно дороже. Однако вскоре после переезда новые владельцы нашли в своем доме тайную комнату "с сокровищами". Этой историей поделилась одна из их родственниц на платформе Reddit, пишет издание The Mirror.

"Двоюродная сестра моего отца и ее муж купили старый викторианский дом около 15 лет назад. Они прожили там чуть больше месяца и однажды, когда вышли на улицу, заметили странную вещь: между окнами в спальне на втором этаже было еще одно окно. Поскольку дверь, ведущую туда, так и не нашли, они сделали логический вывод, что эта тайная комната", — рассказывает автор истории.

Для того чтобы выяснить правду, владельцы дома поставили лестницу к окну и открыли его снаружи. По другую сторону была еще одна спальня, заполненная шубами, произведениями искусства, украшениями и другими антикварными вещами.

"Входная дверь была забита досками и заштукатурена, именно поэтому никто не замечал, что за стеной есть еще какое-то помещение. Дочь предыдущих хозяев была примерно моего возраста, и я время от времени видела, как она носила шубы в школу", — добавляет пользовательница Reddit.

В комментариях развернулась целая дискуссия. Люди начали интересоваться, что конкретно было найдено в тайной комнате и планируют ли новые владельцы делать там ремонт. Кто-то также начал делиться похожими историями.

"Я нашел комнату за шкафом в доме моих родителей. По сути, это была дыра размером с ребенка, вырезанная в гипсокартоне, которая вела в небольшую комнату под лестницей. Никто из нас не знал, что там";

"Мой папа тоже нашел скрытую комнату, вычистил все оттуда и нашел кучу мертвых крыс. После этого там сделали ремонт. Это был приятный сюрприз!";

"Мы нашли тайную комнату за кухонными шкафами в доме моей тети. Это был отгороженный участок между широким дымоходом и внешней стеной".

Напомним, ранее Фокус писал, что в британской деревне Норбери местные жители нашли в кустарниках заброшенный дом, куда после смерти последних владельцев, то есть с прошлого века, никто не заходил. Складывается впечатление, что там остановилось время.

А вот мама из английского графства Кент превратила чердак своего дома в пристройку для 29-летнего сына, который вернулся домой, потому что не имел денег на аренду собственного жилья.