Ненавидить чоловіків: лялька, одержима кинутою нареченою, "напала" на 17 осіб (фото)

На думку дослідника паранормальних явищ Лі Стіра, лялька нападає тільки на хлопців. Це може бути пов'язано з минулим духа, який "вселився" в іграшку.

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37-річний дослідник паранормальних явищ Лі Стір купив на eBay за 866 фунтів стерлінгів ляльку на ім'я Елізабет, нібито одержиму привидом, щоб виставити її у своєму моторошному музеї в Ротерхемі, Південний Йорк (Англія). Про це пише Daily Star.

Ляльку, в яку, як вважається, вселився дух покинутої нареченої, назвали "найпримарнішою" у світі — після того, як вона напала на 17 осіб.

Лі Стір розповів, що відчув печіння, коли іграшка "надряпала на його спині пентаграму". Щонайменше 15 інших хлопців скаржилися, що їх подряпала лялька, яка також вмикала пожежну сигналізацію, пересувала предмети по кімнаті та псувала відеокліпи, в яких вона з'являлася.

37-річний дослідник паранормальних явищ Лі купив сумнівну ляльку на eBay за 866 фунтів стерлінгів, щоб виставити її у своєму Музеї предметів із привидами в Ротергемі, Південний Йорк, після того як дізнався про її ненависть до чоловіків.

Лялька нібито нападає на чоловіків Фото: Kennedy News & Media

У присутності жінок вона пересуває предмети по кімнаті або вмикає і вимикає світло. Але Лі каже, що чоловіки доводять ляльку до сказу. За його словами, він проводив паранормальне розслідування разом із 32-річною напарницею Сарою Картер і колегою в музеї, коли на нього напали.

"У мене з'явилося печіння на шиї. Спочатку я не надав цьому значення. Коли вони згадали, що в мене є подряпини на спині, печіння перемістилося вниз. Схоже, що лялька відчуває ненависть до чоловіків. Люди кажуть, що вона ненавидить одружених хлопців і ходить по окрузі, дряпаючи їх. До мене звернулося понад 15 осіб, які сказали, що на них напали. Це все чоловіки, і жодного разу не було жодної жінки. Хтось вважає, що з духом погано обійшовся чоловік, а хтось думає, що її весілля пройшло невдало", — сказав британець.

Лі разом зі своєю партнеркою Сарою провів розслідування Фото: Kennedy News & Media

За його словами, нові інциденти почали траплятися через те, що Елізабет завжди була в центрі уваги в музеї, а тепер у них з'являються нові експонати, і вона відчуває певні ревнощі. Можливо, лялька відчуває себе трохи забутою, тому заявляє про себе найекстремальнішим чином.

"Я підозрюю, що це найпримарніша лялька у світі", — додав Лі.

Раніше Фокус повідомляв, що люди помітили, як статуя Діви Марії "моргає". Скульптура, якій уже кілька десятиліть, побувала більш ніж у 100 країнах світу. Вважається, що вона має цілющі властивості.

Також стало відомо, що чоловіка звільнили з роботи через скарги старого привида. Фермерський будинок, також відомий як маєток Олд Арнольд, став улюбленим місцем любителів паранормальних явищ відтоді, як він прославився завдяки фільму жахів "Закляття". Саме в ньому донедавна і працював чоловік.