Запам'ятає надовго: чоловіка звільнили з роботи через скарги старого привида (фото)

Фермерський будинок, також відомий як маєток Олд Арнольд, став улюбленим місцем любителів паранормальних явищ відтоді як він прославився завдяки фільму жахів "Закляття".

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В американському штаті Род-Айленд через скарги примари звільнили Брайана Дансеро, співробітника знаменитого будинку з привидами. Про це пише FOX News.

Чоловік працював у будинку, який з'явився у фільмі жахів "Закляття". Він розповів, що одного разу його викликала його начальниця, медіум Жаклін Нуньєс. Вона повідомила, що спілкувалася з духом колишнього власника будинку з XIX століття. За її словами, привид стверджував, що бачив, як Дансеро вкрав близько трьох тисяч доларів.

Попри те, що Дансеро заперечував крадіжку, Нуньєс вирішила його звільнити. Коли до неї звернулися представники ЗМІ, вона підтвердила як звільнення, так і його причину.

"Не відіграє жодної ролі, вірите ви в надприродне чи ні. Я, як і всі інші, маю право відчувати речі, які привносять у наше життя сенс і розуміння. Зокрема інформують нас про нечестивих діячів і дії", — сказала вона.

Дансеро згадав свої власні паранормальні переживання Фото: riot

Дансеро, який до потрапляння до маєтку Олд Арнольд працював фельдшером, пригадав свої власні паранормальні переживання, як-от те, що він чув голоси та кроки.

"Однією з найдивніших подій було те, що я опинився в підвалі один у коморі та буквально почув, як мене кличуть із іншого боку підвалу", — сказав він.

Американець сказав, що цей досвід досі змушує його посміхатися. Однак він заявив, що в нього є серйозні сумніви щодо того, що Джон Арнольд коли-небудь говорив Нуньєсу, що він злодій.

"Щоб дух у такий спосіб переслідував співробітника, я ніколи не чув про щось подібне в жодному закладі з привидами, не кажучи вже про будинок", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчину, яка зникла три місяці тому, знайшли в печері. Рідні довгий час не могли змусити жінку покинути її притулок. Їм довелося проводити ритуали шанування і подяки.

Також стало відомо, що на безлюдному острові проведуть масштабну гру в хованки. Для змагання знадобиться 100 учасників, 90 з яких будуть ховатися, а решта 10 будуть шукати. Гравці зможуть отримати нагороди та призи.