Запомнит надолго: мужчину уволили с работы из-за жалоб старого призрака (фото)

Фермерский дом, также известный как поместье Олд Арнольд, стал излюбленным местом любителей паранормальных явлений с тех пор, как он прославился благодаря фильму ужасов "Заклятие".

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В американском штате Род-Айленд из-за жалоб призрака уволили Брайана Дансеро, сотрудника знаменитого дома с привидениями. Об этом пишет FOX News.

Мужчина работал в доме, который появился в фильме ужасов "Заклятие". Он рассказал, что однажды его вызвала его начальница, медиум Жаклин Нуньес. Она сообщила, что общалась с духом прежнего владельца дома из XIX века. По ее словам, призрак утверждал, что видел, как Дансеро украл около трех тысяч долларов.

Несмотря на то, что Дансеро отрицал кражу, Нуньес решила его уволить. Когда к ней обратились представители СМИ, она подтвердила как увольнение, так и его причину.

"Не играет никакой роли, верите вы в сверхъестественное или нет. Я, как и все остальные, имею право испытывать вещи, которые привносят в нашу жизнь смысл и понимание. В том числе информируют нас о нечестивых деятелях и действиях", — сказала она.

Дансеро вспомнил свои собственные паранормальные переживания Фото: USA Today

Дансеро, который до того, как попасть в поместье Олд Арнольд, работал фельдшером, вспомнил свои собственные паранормальные переживания, такие как то, что он слышал голоса и шаги.

"Одним из самых странных событий было то, что я оказался в подвале один в кладовой и буквально услышал, как меня зовут с другой стороны подвала", — сказал он.

Американец сказал, что этот опыт до сих пор заставляет его улыбаться. Однако он заявил, что у него есть серьезные сомнения относительно того, что Джон Арнольд когда-либо говорил Нуньес, что он вор.

"Чтобы дух таким образом преследовал сотрудника, я никогда не слышал о чем-либо подобном ни в одном заведении с привидениями, не говоря уже о доме", — сказал он.

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