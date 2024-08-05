Новый уровень: на безлюдном острове проведут масштабную игру в прятки

Для соревнования понадобится 100 участников, 90 из которых будут прячущимися, а остальные 10 будут искать. Игроки смогут получить награды и призы.

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В Японии готовится масштабное мероприятие по игре в прятки, известной также по аниме Kakurenbo (Игра в прятки). Страна стремится улучшить свои позиции в международных соревнованиях по пряткам. На данный момент она занимает девятое место, значительно отставая от Италии и Франции, занявших первое и второе места соответственно. Об этом пишет Sora News 24.

Ассоциация пряток Японии организует мероприятия для лучших игроков страны, чтобы усовершенствовать их навыки в прятках и поиске, а также выявить новые таланты. Следующее крупное мероприятие состоится 3 и 4 ноября на безлюдном острове Цумага у побережья Ики в префектуре Нагасаки. Для игры понадобится 100 участников, 90 из которых будут прячущимися, а остальные 10 будут искать.

"Игроки могут быть в студенческом возрасте или старше, но должны обладать детским энтузиазмом к игре в прятки, а также быть в состоянии оценить природную красоту необитаемого острова в достаточной степени, чтобы разбить лагерь", — говорится в заявлении.

Для игры понадобится 100 участников, 90 из которых будут прячущимися, а остальные 10 будут искать Фото: moshi moshi nippon

Издание отмечает, что согласно правилам двухчасовой игры, когда игрок находит спрятавшегося, "жертва" также становится искателем. По окончании соревнования призы будут вручены тем, кто прятался дольше всех, и тем, кто нашел больше игроков. Система очков предусматривает 10 очков за каждые 10 минут нахождения в укрытии, а искатели получают половину очков, заработанных найденными.

Помимо основной игры, будут проводиться мини-игры для поддержания интереса участников. Ожидается, что в мероприятии примут участие члены национальной сборной Японии по пряткам, а также представители Сил самообороны Японии.

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