Новий рівень: на безлюдному острові проведуть масштабну гру в хованки

Для змагання знадобиться 100 учасників, 90 з яких будуть ховатися, а решта 10 будуть шукати. Гравці зможуть отримати нагороди та призи.

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В Японії готується масштабний захід із гри в хованки, відомої також за аніме Kakurenbo (Гра в хованки). Країна прагне поліпшити свої позиції в міжнародних змаганнях із хованок. Наразі вона посідає дев'яте місце, значно відстаючи від Італії та Франції, які посіли перше і друге місця відповідно. Про це пише Sora News 24.

Асоціація хованок Японії організовує заходи для найкращих гравців країни, щоб удосконалити їхні навички в хованках і пошуку, а також виявити нові таланти. Наступний великий захід відбудеться 3 і 4 листопада на безлюдному острові Цумага біля узбережжя Ікі в префектурі Нагасакі. Для гри знадобиться 100 учасників, 90 з яких будуть ховатися, а решта 10 будуть шукати.

"Гравці можуть бути в студентському віці або старше, але повинні володіти дитячим ентузіазмом до гри в хованки, а також бути в змозі оцінити природну красу безлюдного острова в достатній мірі, щоб розбити табір", — йдеться в заяві.

Для гри знадобиться 100 учасників, 90 з яких будуть ховатися, а решта 10 шукатимуть Фото: moshi moshi nippon

Видання зазначає, що згідно з правилами двогодинної гри, коли гравець знаходить того, хто сховався, "жертва" також стає шукачем. Після закінчення змагання призи буде вручено тим, хто ховався найдовше, і тим, хто знайшов найбільше гравців. Система очок передбачає 10 очок за кожні 10 хвилин перебування в укритті, а шукачі отримують половину очок, зароблених знайденими.

Крім основної гри, будуть проводитися міні-ігри для підтримки інтересу учасників. Очікується, що в заході візьмуть участь члени національної збірної Японії з хованок, а також представники Сил самооборони Японії.

Раніше Фокус повідомляв, що люди вражені "прихованим" пляжем, який майже завжди безлюдний. Затока Ахмелвіч пропонує мальовничі краєвиди для мандрівників. Вона вважається одним із найкращих місць відпочинку в Шотландії з кришталево чистою водою і білими піщаними пляжами.

Також стало відомо, що пляж із "секретним драконом" викликав ажіотаж серед відпочивальників. Мандрівник Раян Голланд показав захопливі прибережні краєвиди. На його думку, маяк поруч із пляжем є найкращим місцем для спостереження за заходом сонця у Великій Британії.