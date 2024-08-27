На тлі боїв у Курській області: полк "Ахмат" шукає штатного барбера

Оголошення з'явилося на тлі успіхів ЗСУ в Курській області та численних заяв командира "Ахмата" Апті Алаудінова, який періодично вмикається в ефір і розповідає про відбиття десятків атак Сил оборони України.

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Поки ЗСУ закріплюються в Курській області, в соцмережах публікують список вакансій з полку спецназу "Ахмат". Примітно, але крім звичних вакансій зв'язківців і водіїв там також потрібні барбери. Скріншот оголошення опублікували низка Telegram-каналів.

Барбер — це чоловічий перукар, який зазвичай займається зачісками і бородами. У полку "Ахмат" у всіх практично є бороди, що пов'язано з нормами ісламу, який сповідують "кадирівці", прозвані також "тік-ток військами" за любов до викладання відео в соцмережах. Достовірність оголошення про вакансії підтвердити, або спростувати неможливо.

Вакансії полку "Ахмат" Фото: Скриншот

Цікаво, що оголошення з'явилося на тлі успіхів ЗСУ в Курській області та численних заяв командира "Ахмата" Апті Алаудінова, який періодично вмикається на тлі дерев'яних стін, машин, що їдуть, і Курська. Де перебуває Апті та його бійці наразі — невідомо.

Полк "Ахмат" Фото: РИА Новости

Водночас сам Апті заявив, що 18-річні російські строковики мають воювати в Курській області, інакше "навіщо вони взагалі потрібні".

Нагадаємо, бійці 225-ї окремої штурмової бригади підтвердили, що успішно розбили підрозділ "Ахмат" під час прориву української армії до Курської області та опублікували фото вилучених документів.

Сам Апті Алаудінов 8 серпня повідомив, що українські військові нібито пройшли повз опорні пункти "кадирівців". За його словами, бійці "Ахмата" під час початку операції українських військових охороняли кордон і перебували на своїх позиціях.