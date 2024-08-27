На фоне боев в Курской области: полк "Ахмат" ищет штатного барбера

Объявление появилось на фоне успехов ВСУ в Курской области и многочисленных заявлений командира "Ахмата" Апти Алаудинова, который периодически включается в эфир и рассказывает об отражении десятков атак Сил обороны Украины.

Related video

Пока ВСУ закрепляются в Курской области, в соцсетях публикуют список вакансий из полка спецназа "Ахмат". Примечательно, но кроме привычных вакансий связистов и водителей там также требуются барберы. Скриншот объявления опубликовали ряд Telegram-каналов.

Барбер – это мужской парикмахер, который обычно занимается прическами и бородами. В полку "Ахмат" у всех практически есть бороды, что связано с нормами ислама, который исповедуют "кадыровцы", прозванные также "тик-ток войсками" за любовь к выкладыванию видео в соцсетях. Достоверность объявления о вакансиях подтвердить, или опровергнуть невозможно.

Вакансии полка "Ахмат" Фото: Скриншот

Интересно, что объявление появилось на фоне успехов ВСУ в Курской области и многочисленных заявлений командира "Ахмата" Апти Алаудинова, который периодически включается на фоне бревенчатых стен, из едущих машин и Курска. Где находится Апти и его бойцы в данный момент — неизвестно.

Полк "Ахмат" Фото: РИА Новости

При этом сам Апти заявил, что 18-летние российские срочники должны воевать в Курской области, иначе "зачем они вообще нужны".

Напомним, бойцы 225 отдельной штурмовой бригады подтвердили, что успешно разбили подразделение "Ахмат" во время прорыва украинской армии в Курскую область и опубликовали фото изъятых документов.

Сам Апти Алаудинов 8 августа сообщил, что украинские военные якобы прошли мимо опорных пунктов "кадыровцев". По его словам, бойцы "Ахмата" во время начала операции украинских военных охраняли границу и находились на своих позициях.