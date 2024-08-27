"Продавала квіти біля церкви": син не їв три дні, поки мати не купила йому iPhone (відео)

Ставлення підлітка до своєї матері спричинило багато критики в інтернеті. Користувачі мережі звинувачують його у шантажі.

Related video

Підліток з Індії почав голодувати, шантажуючи матір, аби вона купила йому iPhone. Курйозний інцидент потрапив на відео, зняте власником магазину смартфонів минулого тижня. Запис, що зібрав понад мільйон переглядів, також розмістив на своїй сторінці в X (колишній Twitter) журналіст Абхішек.

Хлопець зізнався, що не їв три дні, щоб змусити матір купити йому новий телефон. Вираз обличчя жінки, яка прийшла з сином оформляти покупку, говорить сам за себе.

Підліток з Індії почав голодувати, шантажуючи матір, аби вона купила йому iPhone Фото: Twitter

"Я продаю квіти біля храму, і я дала йому гроші на телефон, тому що він нічого не їв три дні. Хочу, щоб він заробив і повернув гроші", — розповідає вона.

Ставлення підлітка до своєї матері спричинило багато критики в інтернеті. Так, юзери звинувачують його у фінансовому та емоційному шантажі, а також у байдужості до рідної людини. Знаючи, що матір заробляє на життя продажем квітів, він все одно наполягав, щоб вона купила йому смартфон, хоча жінка не могла дозволити собі цієї покупки.

Користувачі мережі були вражені та шоковані від побаченого.

"Витрачати стільки грошей на iPhone, коли ти не працюєш, в той час, як твоя мама тяжко заробляє на життя, продаючи квіти, не має жодного сенсу";

"Його мама здалася, бо він оголосив голодування. Я не знаю, що сказати. Це відео розбило мені серце";

"Дуже сумне відео насправді".

До речі, "айфономанія" протягом багатьох років змушувала людей робити божевільні вчинки, а дехто навіть дійшов до того, що продавав свої нирки на чорному ринку, аби придбати новий ґаджет.

Це уже далеко не перший подібний випадок. Нагадаємо, раніше Фокус опублікував відео, на якому батько навколішки просить вибачення у своєї доньки-підлітка за те, що не може купити їй iPhone. Родичі спілкувались на підвищених тонах, тож випадкові перехожі добре чули, про що саме була їхня розмова.

А от редактор відомого німецького видання Bild Ханнес Кольмайєр повідомив, що шахраї замінили новенький iPhone 14 Plus, який він замовив на Amazon, на засіб для чищення зубних протезів. За його словами, посилка з обновкою прийшла практично ціла, лише стрічка на коробці була трохи відігнута.