"Продавала цветы возле церкви": сын не ел три дня, пока мать не купила ему iPhone (видео)

Отношение подростка к своей матери вызвало много критики в интернете. Пользователи сети обвиняют его в шантаже.

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Подросток из Индии начал голодать, шантажируя мать, чтобы она купила ему iPhone. Курьезный инцидент попал на видео, снятое владельцем магазина смартфонов на прошлой неделе. Запись, собравшую более миллиона просмотров, также разместил на своей странице в X (бывший Twitter) журналист Абхишек.

Парень признался, что не ел три дня, чтобы заставить мать купить ему новый телефон. Выражение лица женщины, которая пришла с сыном оформлять покупку, говорит само за себя.

Подросток из Индии начал голодать, шантажируя мать, чтобы она купила ему iPhone Фото: Twitter

"Я продаю цветы возле храма, и я дала ему деньги на телефон, потому что он ничего не ел три дня. Хочу, чтобы он заработал и вернул деньги", — рассказывает она.

Отношение подростка к своей матери вызвало много критики в интернете. Так, пользователи обвиняют его в финансовом и эмоциональном шантаже, а также в безразличии к родному человеку. Зная, что мать зарабатывает на жизнь продажей цветов, он все равно настаивал, чтобы она купила ему смартфон, хотя женщина не могла позволить себе этой покупки.

Пользователи сети были поражены и шокированы от увиденного.

"Тратить столько денег на iPhone, когда ты не работаешь, в то время, как твоя мама тяжело зарабатывает на жизнь, продавая цветы, не имеет никакого смысла";

"Его мама сдалась, потому что он объявил голодовку. Я не знаю, что сказать. Это видео разбило мне сердце";

"Очень грустное видео на самом деле".

Кстати, "айфономания" в течение многих лет заставляла людей совершать безумные поступки, кто-то даже дошел до того, что продавал свои почки на черном рынке, чтобы приобрести новый гаджет.

Это уже далеко не первый подобный случай. Напомним, ранее Фокус опубликовал видео, на котором отец на коленях просит прощения у своей дочери-подростка за то, что не может купить ей iPhone. Родственники общались на повышенных тонах, поэтому случайные прохожие хорошо слышали, о чем именно был их разговор.

А вот редактор известного немецкого издания Bild Ханнес Кольмайер сообщил, что мошенники заменили новенький iPhone 14 Plus, который он заказал на Amazon, на средство для чистки зубных протезов. По его словам, посылка с обновкой пришла практически целая, только лента на коробке была немного отогнута.