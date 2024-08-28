Хлопець втратив майже 330 тисяч гривень, відгукнувшись на заманливу вакансію (фото)

Омар Аль-Селк спершу був налаштований скептично, але таки пройшов 40-хвилинний навчальний курс, після чого його додали до групи у WhatsApp.

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22-річний Омар Аль-Селк з Лестера (Велика Британія) втратив понад 6 тисяч фунтів стерлінгів (майже 330 тис. грн), відгукнувшись у TikTok на оголошення про роботу для молодих людей без досвіду роботи. У вакансії зазначалось, що він зможе заробляти шалені суми щомісяця, "ставлячи галочки". Про це пише видання The Mirror.

Аль-Селк, який минулого місяця втратив роботу водія доставки Amazon, у відчаї подав заявку в надії працевлаштуватися. Через кілька днів він отримав повідомлення в WhatsApp від людини, яка представилася рекрутером чеської маркетингової компанії Clickaine.

У повідомленні йшлося про те, що вони шукають менеджера з оброблення даних й платитимуть до 4 650 фунтів стерлінгів (приблизно 253 тис. грн) в місяць плюс комісійні лише за годину роботи на день.

У повідомленні йшлося про те, що компанія шукає менеджера з оброблення даних Фото: Real Life

Варто зауважити, що компанія Clickaine заперечила будь-яку інформацію про цю ситуацію, пообіцявши вжити заходів проти шахраїв, які неправомірно користуються їхнім ім'ям.

Омар був налаштований скептично, але пройшов 40-хвилинний навчальний курс, після чого його додали до групи у WhatsApp. Згодом хлопець отримав низку онлайн-завдань, які передбачали натискання вікон, що спливають, на його ноутбуці, нібито для підвищення рейтингу додатків. Перед початком роботи нового працівника попросили внести невеликий депозит у криптовалюті, який обіцяли повернути на його рахунок разом із комісією.

Омар був налаштований скептично, але пройшов 40-хвилинний навчальний курс Фото: Real Life

Протягом наступних кількох днів Аль-Селк заробив майже 200 фунтів стерлінгів (10,9 тис. грн), але в якийсь момент депозити різко зросли. Він позичив гроші у своєї сім'ї та друзів, щоб мати можливість й надалі працювати, але кошти все так і не поверталися на його рахунок.

Розкривши шахрайську схему, Омар запустив збір коштів на благодійній платформі GoFundMe: він хоче розрахуватися з боргами й почати нову кар'єру водія вантажівки.

"Я ніколи не думав, що потраплю в таку халепу, але це сталося. Озираючись назад, розумію, що все це занадто добре, аби бути правдою", — розповів хлопець в інтерв'ю журналістам.

Омар й подумати не міг, що стане жертвою шахрайської схеми Фото: Real Life

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 69-річний колишній працівник швидкої допомоги Родрік Лодж із Великої Британії через роман із шахрайкою втратив свій будинок та всі заощадження. Пенсіонер надсилав коханій гроші на зведення житла, платив за її навчання та покривав медичні витрати.

А от 28-річна Аліса отримує від свого 51-річного чоловіка, якого звуть Том, $100 на тиждень за послуги домогосподарки. За словами жінки, їй більше подобається займатися хатніми справами, аніж ходити на роботу, де вона почуває себе "як рабиня".