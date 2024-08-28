Парень потерял почти 330 тысяч гривен, откликнувшись на заманчивую вакансию (фото)

Омар Аль-Селк сначала был настроен скептически, но таки прошел 40-минутный учебный курс, после чего его присоединили к группе в WhatsApp.

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22-летний Омар Аль-Селк из Лестера (Великобритания) потерял более 6 тысяч фунтов стерлингов (около 330 тыс. грн), откликнувшись в TikTok на объявление о работе для молодых людей без опыта работы. В вакансии отмечалось, что он сможет зарабатывать огромные суммы ежемесячно, "ставя галочки". Об этом пишет издание The Mirror.

Аль-Селк, который в прошлом месяце потерял работу водителя доставки Amazon, в отчаянии подал заявку в надежде трудоустроиться. Через несколько дней он получил сообщение в WhatsApp от человека, который представился рекрутером чешской маркетинговой компании Clickaine.

В сообщении говорилось, что они ищут менеджера по обработке данных и будут платить до 4 650 фунтов стерлингов (около 253 тыс. грн) в месяц плюс комиссионные только за час работы в день.

В сообщении говорилось о том, что компания ищет менеджера по обработке данных Фото: Real Life

Стоит заметить, что компания Clickaine отрицала любую информацию об этой ситуации, пообещав принять меры против мошенников, которые неправомерно пользуются их именем.

Омар был настроен скептически, но прошел 40-минутный учебный курс, после чего его включили в группу в WhatsApp. Позже парень получил ряд онлайн-заданий, которые предусматривали нажатие всплывающих окон на его ноутбуке, якобы для повышения рейтинга приложений. Перед началом работы нового работника попросили внести небольшой депозит в криптовалюте, который обещали вернуть на его счет вместе с комиссией.

Омар был настроен скептически, но прошел 40-минутный обучающий курс Фото: Real Life

В течение следующих нескольких дней Аль-Селк заработал около 200 фунтов стерлингов (10,9 тыс. грн), но в какой-то момент депозиты резко выросли. Он занял деньги у своей семьи и друзей, чтобы иметь возможность и дальше работать, но средства все так и не возвращались на его счет.

Раскрыв мошенническую схему, Омар запустил сбор средств на благотворительной платформе GoFundMe: он хочет рассчитаться с долгами и начать новую карьеру водителя грузовика.

"Я никогда не думал, что попаду в такую неприятность, но это произошло. Оглядываясь назад, понимаю, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой", — рассказал парень в интервью журналистам.

Омар и подумать не мог, что станет жертвой мошеннической схемы Фото: Real Life

Напомним, ранее Фокус писал, что 69-летний бывший работник скорой помощи Родрик Лодж из Великобритании из-за романа с мошенницей потерял свой дом и все сбережения. Пенсионер посылал возлюбленной деньги на возведение жилья, платил за ее обучение и покрывал медицинские расходы.

А вот 28-летняя Алиса получает от своего 51-летнего мужа, которого зовут Том, $100 в неделю за услуги домохозяйки. По словам женщины, ей больше нравится заниматься домашними делами, чем ходить на работу, где она чувствует себя "как рабыня".