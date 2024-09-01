Показано найтихіше місце на Землі: що стається з тим, хто туди заходить (відео)

Приміщення поглинає 99,99% звуку завдяки акустичним клинам зі скловолокна, а також подвійним стінам з ізольованої сталі та бетону.

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Книга рекордів Гіннеса назвала найтихіше місце на планеті Земля. Це безшумна камера Orfield Labs, побудована в Орфілдській лабораторії Міннеаполісу (Міннесота, США), де зафіксовано рівень навколишнього шуму -24,9 дБА. Про це пише видання Daily Mail.

Відвідувачі кімнати, спеціально спроєктованої для придушення звуку, чули, як по їхніх венах біжить кров та кліпають повіки. Згодом вони також відчували нудоту та дезорієнтацію.

Вперше Orfield Labs побила світовий рекорд у 2004 році, коли рівень фонового шуму становив -9,4 дБА. Ще кращий показник -13 дБА вдалось продемонструвати після деяких удосконалень у 2012 році. Потім пальму першості перейняла камера в штаб-квартирі компанії Microsoft у Вашингтоні (США), в якій вдалось досягнути результату -20,35 дБА.

Безшумна камера Orfield Labs Фото: Orfield Laboratories

У 2021 році ініціативу знову перехопила Orfield Labs, утримуючи її до сьогодні. Приміщення поглинає 99,99% звуку завдяки акустичним клинам зі скловолокна завтовшки 3,3 фута (близько 100 см), а також подвійним стінам з ізольованої сталі та бетону.

"Коли в приміщенні тихо, наші вуха адаптуються. Чим менше перешкод у кімнаті, тим краще ви чуєте. Наприклад, як б'ється серце, скорочуються легені та булькає шлунок. Тобто сам ваш організм стає звуком", — розповів засновник компанії Стівен Орфілд (Steven Orfield).

Він жартує, що після 30 хвилин, проведених у камері, починає чути, наскільки голосно у його серці працює механічний клапан.

До слова, камеру Orfield Labs використовують в основному для наукових досліджень та тестування деяких товарів, зокрема для виробника мотоциклів Harley-Davidson, щоб зробити їх тихішими, зберігаючи при цьому фірмовий звук, та пральних машин Whirlpool.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 33-річна Алісія Берроуз з Великої Британії побила світовий рекорд Книги рекордів Гіннеса, помивши три вікна розміром 114,3 на 114,3 см всього за 16,13 секунди.

Крім того, Адам Фаркхарсон з Австралії здійснив захопливу подорож річкою Тумут на човні, виготовленому з найбільшого гарбуза-рекордсмена, вирощеного фермером Марком Пікоком цього року. Єдиним мотивом для цього трюку було бажання порозважатися та розсмішити людей.