Показано самое тихое место на Земле: что происходит с тем, кто туда заходит (видео)

Помещение поглощает 99,99% звука благодаря акустическим клиньям из стекловолокна, а также двойным стенам из изолированной стали и бетона.

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Книга рекордов Гиннеса назвала самое тихое место на планете Земля. Это бесшумная камера Orfield Labs, построенная в Орфилдской лаборатории Миннеаполиса (Миннесота, США), где зафиксирован уровень окружающего шума -24,9 дБА. Об этом пишет издание Daily Mail.

Посетители комнаты, специально спроектированной для подавления звука, слышали, как по их венам бежит кровь и моргают веки. Позже они также чувствовали тошноту и дезориентацию.

Впервые Orfield Labs побила мировой рекорд в 2004 году, когда уровень фонового шума составлял -9,4 дБА. Еще лучший показатель -13 дБА удалось продемонстрировать после некоторых усовершенствований в 2012 году. Затем пальму первенства переняла камера в штаб-квартире компании Microsoft в Вашингтоне (США), в которой удалось достичь результата -20,35 дБА.

Бесшумная камера Orfield Labs Фото: Orfield Laboratories

В 2021 году инициативу снова перехватила Orfield Labs, удерживая ее до сих пор. Помещение поглощает 99,99% звука благодаря акустическим клиньям из стекловолокна толщиной 3,3 фута (около 100 см), а также двойным стенам из изолированной стали и бетона.

"Когда в помещении тихо, наши уши адаптируются. Чем меньше помех в комнате, тем лучше вы слышите. Например, как бьется сердце, сокращаются легкие и булькает желудок. То есть сам ваш организм становится звуком", — рассказал основатель компании Стивен Орфилд (Steven Orfield).

Он шутит, что после 30 минут, проведенных в камере, начинает слышать, насколько громко в его сердце работает механический клапан.

К слову, камеру Orfield Labs используют в основном для научных исследований и тестирования некоторых товаров, в частности для производителя мотоциклов Harley-Davidson, чтобы сделать их тише, сохраняя при этом фирменный звук, и стиральных машин Whirlpool.

Напомним, ранее Фокус писал, что 33-летняя Алисия Бэрроуз из Великобритании побила мировой рекорд Книги рекордов Гиннеса, помыв три окна размером 114,3 на 114,3 см всего за 16,13 секунды.

Кроме того, Адам Фаркхарсон из Австралии совершил увлекательное путешествие по реке Тумут на лодке, изготовленной из самой большой тыквы-рекордсмена, выращенной фермером Марком Пикоком в этом году. Единственным мотивом для этого трюка было желание поразвлечься и рассмешить людей.