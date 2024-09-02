На березі річки в Швейцарії знайшли "голову" людиноподібної істоти: що це таке (фото)

35-річний користувач Reddit, який не назвав свого імені та місцеперебування, розповів, як саме він натрапив на цю дивовижну річ.

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Пара зі Швейцарії знайшла на березі річки "голову" людиноподібної істоти з великими очима та довгою шиєю. Відповідні фотографії з підписом "Знайшов в річці голову інопланетної статуї" спершу з’явились на одному з форумів у Reddit, зібравши понад 61 тисячу вподобайок та безліч коментарів.

35-річний користувач Reddit, який не назвав свого імені та місцеперебування, розповів, як саме він натрапив на цю дивовижну річ.

"Ми збирали каміння на березі річки Лінт у Швейцарії. Наприкінці прогулянки звернули увагу на брилу, яка мала блакитний відтінок з відблиском. Моя дівчина пожартувала, що фігура дуже схожа на інопланетянина. Коли роздивилися ближче, то виявилося, що це дійсно голова чогось схожого на прибульця в натуральну величину", — згадує він в інтерв’ю Newsweek.

Згодом автор допису з’ясував, що скульптуру зробили студенти, які багато років тому жили в старому будинку неподалік.

"Один з них використовував силіконові форми для відливання бетонних скульптур. Він зробив цю голову без тіла й пофарбував її флуоресцентною фарбою, що світиться у темряві. Зрештою, студентам довелося з'їхати, а дім продали. Статую, мабуть, загубили або викинули в річку, де вона й лежала до мого приходу", — додає чоловік.

"Голову прибульця" знайшли у Швейцарії Фото: Reddit | Kirkbot

До речі, на початку березня цього року Пентагон оприлюднив звіт про нерозпізнані літаючі об'єкти (НЛО), де зазначено, що розслідування, проведені урядом США після закінчення Другої світової війни, не виявили жодних доказів існування позаземних технологій.

"Всі зусилля на всіх рівнях дійшли висновку, що більшість спостережень були звичайними об'єктами та явищами, які були результатом помилкової ідентифікації", – йдеться у звіті.

Колишній заступник міністра оборони США з питань розвідки та безпеки Рональд Моултрі також спростовує чутки про позаземний розум.

"На сьогодні я не бачив нічого, що могло б свідчити про візит прибульців, аварію інопланетян або щось подібне", — запевнив він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що резонансне відео, на якому нібито показана зустріч з інопланетянами в Лас-Вегасі (США), насправді не підроблене. Про це заявив експерт-криміналіст Скотт Родер.

Крім того, подружжя туристів стало свідками появи невпізнаного летючого об'єкта. Це трапилося, коли вони фотографували білих птахів на деревах в околицях Сан-Педро-де-Колалао, що на півночі Аргентини.