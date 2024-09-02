На берегу реки в Швейцарии нашли "голову" человекоподобного существа: что это такое (фото)

35-летний пользователь Reddit, который не назвал своего имени и местонахождения, рассказал, как именно он наткнулся на эту удивительную вещь.

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Пара из Швейцарии нашла на берегу реки "голову" человекоподобного существа с большими глазами и длинной шеей. Соответствующие фотографии с подписью "Нашел в реке голову инопланетной статуи" сначала появились на одном из форумов в Reddit, собрав более 61 тысячи лайков и множество комментариев.

35-летний пользователь Reddit, который не назвал своего имени и местонахождения, рассказал, как именно он наткнулся на эту удивительную вещь.

"Мы собирали камни на берегу реки Линт в Швейцарии. В конце прогулки обратили внимание на глыбу, которая имела голубой оттенок с отблеском. Моя девушка пошутила, что фигура очень похожа на инопланетянина. Когда рассмотрели поближе, то оказалось, что это действительно голова чего-то похожего на пришельца в натуральную величину", — вспоминает он в интервью Newsweek.

Позже автор поста выяснил, что скульптуру сделали студенты, которые много лет назад жили в старом доме неподалеку.

"Один из них использовал силиконовые формы для отливки бетонных скульптур. Он сделал эту голову без тела и покрасил ее флуоресцентной краской, светящейся в темноте. В конце концов, студентам пришлось съехать, а дом продали. Статую, видимо, потеряли или выбросили в реку, где она и лежала до моего прихода", — добавляет мужчина.

"Голову пришельца" нашли в Швейцарии Фото: Reddit | Kirkbot

Кстати, в начале марта этого года Пентагон обнародовал отчет о неопознанных летающих объектах (НЛО), где указано, что расследования, проведенные правительством США после окончания Второй мировой войны, не обнаружили никаких доказательств существования внеземных технологий.

"Все усилия на всех уровнях пришли к выводу, что большинство наблюдений были обычными объектами и явлениями, которые были результатом ошибочной идентификации", — говорится в отчете.

Бывший заместитель министра обороны США по вопросам разведки и безопасности Рональд Моултри также опровергает слухи о внеземном разуме.

"На сегодня я не видел ничего, что могло бы свидетельствовать о визите пришельцев, аварии инопланетян или что-то подобное", — заверил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что резонансное видео, на котором якобы показана встреча с инопланетянами в Лас-Вегасе (США), на самом деле не поддельное. Об этом заявил эксперт-криминалист Скотт Родер.

Кроме того, супруги туристов стали свидетелями появления неопознанного летающего объекта. Это случилось, когда они фотографировали белых птиц на деревьях в окрестностях Сан-Педро-де-Колалао, что на севере Аргентины.