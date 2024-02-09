"Летающая тарелка": туристы случайно увидели в небе таинственный объект (фото, видео)

Это случилось всего в 8 часах езды от Капилла-дель-Монте, где проводится ежегодный фестиваль НЛО.

Related video

Пара туристов утверждает, что на прошлой неделе они стали свидетелями появления неопознанного летающего объекта. Это случилось, когда они фотографировали белых птиц на деревьях в окрестностях Сан-Педро-де-Колалао, что на севере Аргентины. Подробнее о курьезном случае написало издание New York Post.

76-летняя Рина Хуарес рассказывает, что загадочную аномалию в небе первым заметил ее муж Рене, когда они ехали из дома в Сан-Мигель-де-Тукуман отдыхать на курорт.

"Я сказала мужу: "Смотри, вот летит черная птица". А он ответил: "Это не птица, а летучая тарелка". Я заметила, что она была на той же высоте, что и кабели электропередач, но потом поднималась все выше и выше, — вспоминает Хуарес в интервью.

76-летней Рине Хуарес даже удалось сфотографировать объект овальной формы, когда он направлялся к горам Фото: Jam Press

Женщине даже удалось сфотографировать объект овальной формы, когда он направлялся к горам.

После этого Рина показала снимки своим внукам, которые, по ее словам, были просто "в восторге" от деталей невероятного рассказа и увиденного на отснятых кадрах.

"Это надо видеть собственными глазами, чтобы поверить", — добавляет она.

К слову, место, где были сделаны фотографии, находится всего в 8 часах езды от Капилла-дель-Монте, где проводится ежегодный фестиваль НЛО.

Напомним, ранее Фокус писал о бывшем военнослужащем армии США, который утверждает, что провел три месяца на корабле пришельцев. Алекс Коллиер говорит, что в 1980-х годах даже разговаривал с двумя инопланетянами. Его якобы забрали на их космический корабль, где заставили надеть специальный пояс.

Кроме того, "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".