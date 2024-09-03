Дівчина знайшла монету вартістю $40 000 під запліснявілим килимом (фото, відео)

За словами Шарлотти Босакнет, прибирання захаращених будинків — найкорисніша з усіх робіт, які вона мала.

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21-річна Шарлотта Босанкет із Сіднея (Австралія), яка спеціалізується на прибиранні дуже захаращених будинків і навіть відкрила власний клінінговий бізнес 2022 року, у розмові з FEMAIL, розповіла, чому прибирання такого житла — одна з "найкорисніших" робіт, які в неї коли-небудь були.

Компанія Шарлотти Care Cleaning Services змінила до невпізнання кілька захаращених сміттям, гниючою їжею і непотрібними речами будинків. Дівчина бере за послуги від $5000 до $20 000 через величезний обсяг роботи, який їй та її помічникам доводиться виконати, перш ніж "повернути" господарям їхній будинок.

"Першого разу, коли я прибирала в одному з будинків, це було дуже виснажливо, але це було найкорисніше, що я коли-небудь робила. Можливість допомогти людям, які відчувають, що виходу немає, — найкраще почуття у світі. Потрібно просто опустити голову і піти", — сказала Шарлотта.

Один день із життя Шарлотти

За всі роки роботи найбільш шокуючою річчю, яку вона знайшла під час прибирання, був австралійський пенні 1930 року вартістю майже $40 000.

"Він валявся під килимом, вкритим цвіллю. Це одна з найрідкісніших і найцінніших мідних монет, коли-небудь викарбуваних. Моє серце калатало — уявіть, як це — знайти її під усім цим пилом і брудом — подумайте про прихований скарб!" — розповіла дівчина. Вона повернула монету її власникам.

Нещодавно Шарлота разом із командою з 12 осіб вісім годин поспіль прибирала будинок, у якому місяцями накопичувалися бруд і гниюча їжа. На запитання про те, чому люди доводять свої будинки до такого стану, професіоналка відповіла, що на це є безліч причин.

Кухня до прибирання і після

"Це варіюється від проблем із психічним здоров'ям, як-от депресія та накопичення, до спадщини померлих і батьків-одинаків, яким просто важко все контролювати. Часто це може накопичуватися протягом кількох місяців або навіть років, і на той час, коли клієнт розуміє, що йому потрібно звернутися по допомогу, він занадто соромиться і не розуміє, що він не самотній у цьому. Клієнти з накопиченням також не розуміють серйозності проблеми, оскільки часто не виходять з дому".

Результати своєї роботи дівчина показує в TikTok, і кількість підписників, яким цікаво спостерігати за перетворенням загаджених будинків, уже перевалила за 232,6 тис.

Так виглядає житло, де не прибирали 17 років

Раніше Фокус писав, що мати бере з дітей гроші за оренду та їжу, але оплачує прибирання будинку.