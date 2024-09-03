Девушка нашла монету стоимостью $40 000 под заплесневелым ковром (фото, видео)

По словам Шарлотты Босакнет, уборка захламленных домов – самая полезная из всех работ, что у нее были.

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21-летняя Шарлотта Босанкет из Сиднея (Австралия), которая специализируется на уборке очень захламленных домов и даже открыла собственный клининговый бизнес в 2022 году, в беседе с FEMAIL, рассказала, почему уборка такого жилья – одна из "самых полезных" работ, которые у нее когда-либо были.

Компания Шарлотты Care Cleaning Services изменила до неузнаваемости несколько захламленных мусором, гниющей едой и ненужными вещами домов. Девушка берет за услуги от $5000 до $20 000 из-за огромного объема работы, который ей и ее помощникам приходится проделать прежде, чем "вернуть" хозяевам их дом.

"В первый раз, когда я убиралась в одном из домов, это было очень утомительно, но это было самое полезное, что я когда-либо делала. Возможность помочь людям, которые чувствуют, что выхода нет, — лучшее чувство в мире. Нужно просто опустить голову и пойти", — сказала Шарлотта.

Один день из жизни Шарлотты

За все годы работы самой шокирующей вещью, которую она нашла во время уборки, был австралийский пенни 1930 года стоимостью почти $40 000.

"Он валялся под ковром, покрытым плесенью. Это одна из самых редких и ценных медных монет, когда-либо отчеканенных. Мое сердце колотилось — представьте, каково это — найти ее под всей этой пылью и грязью — подумайте о скрытом сокровище!" – рассказала девушка. Она вернула монету ее владельцам.

Недавно Шарлота вместе с командой из 12 человек восемь часов подряд убирала дом, в котором месяцами скапливались грязь и гниющая еда. На вопрос о том, почему дома людей приходят в такое состояние, профессионал ответила, что на это есть множество причин.

Кухня до уборки и после

"Это варьируется от проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия и накопительство, до наследства умерших и родителей-одиночек, которым просто трудно все контролировать. Часто это может накапливаться в течение нескольких месяцев или даже лет, и к тому времени, когда клиент понимает, что ему нужно обратиться за помощью, он слишком стыдится и не понимает, что он не одинок в этом. Клиенты с накопительством также не понимают серьезности проблемы, поскольку часто не выходят из дома".

Результаты своей работы девушка показывает в TikTok, и количество подписчиков, которым интересно наблюдать за преображением загаженных домов, уже перевалило за 232,6 тыс.

Так выглядит жилье, где не убирали 17 лет

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