Жінка безкоштовно живе в чужих будинках вже кілька років: як їй це вдається (фото)

Для пошуку роботи дівчина користується додатком Trusted Housesitters, який пропонує тисячі подібних вакансій у різних куточках країни. Вона має свій акаунт і п’ятизіркові відгуки про свою працю, що значно полегшує їй пошук нових роботодавців.

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Британка Емма Траскотт вже кілька років мешкає в чужих будинках. Вона вже забула про орендну плату, плату за комунальні послуги та витрати на їжу. Історію жінки розповідає видання The Sun.

Емма є професійною "доглядальницею" за будинками — вона поливає рослини, виносить сміття, доглядає за домашніми тваринами господарів.

У липні 2022 року під час візиту до Лондона вона вперше зайнялася такою діяльністю. За цей час вона жила в 29 різних будинках і зізнається, що за цей час встигла заощадити по 12 тисяч фунтів стерлінгів на рік.

"Це стало певною грою — побачити, як довго я зможу підтримувати безперервний графік подорожей", — каже вона.

Емма Траскотт

Для пошуку роботи дівчина користується спеціальним додатком, який пропонує тисячі подібних вакансій у різних куточках країни. Вона має свій акаунт і п’ятизіркові відгуки про свою працю, що значно полегшує їй пошук нових роботодавців.

На цей час Емма встигла пожити у Лондоні, Брайтоні, Брістолі, Манчестері, Единбурзі, Кардіффі, Дубліні, Белфасті, Відні, Берліні, а зараз перебуває в Парижі. Незабаром вона планує поїхати працювати до Бельгії.

Емма Траскотт

Ідея подорожувати повним робочим днем ​​виникла після того, як Емма попрацювала на яхті.

"Мені сподобався спосіб життя – подорожі, безкоштовне житло, безкоштовне харчування, без рахунків. Усі гроші, які я заробляла, були моїми, і було чудово витрачати їх на все, що я хотіла. Найбільші переваги — це можливість жити як місцева мешканка в різних районах світу, бачити місця, про які я навіть не знала, і нічого не платити за проживання", — розповідає вона.

Дівчина говорить, що поки не бачить мінусів у своїй роботі і зауважує, що отримала лише позитивний досвід.

Нагадаємо, що у Великій Британії жінка влаштувалася на підробіток "голою" прибиральницею. За короткий проміжок часу вона змогла розрахуватися з усіма своїми боргами, а робочий графік у неї розписаний уже на пів року вперед.