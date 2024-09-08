Женщина бесплатно живет в чужих домах уже несколько лет: как ей это удается (фото)

Для поиска работы девушка пользуется приложением Trusted Housesitters, которое предлагает тысячи подобных вакансий в разных уголках страны. Она имеет свой аккаунт и пятизвездочные отзывы о своем труде, что значительно облегчает ей поиск новых работодателей.

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Британка Эмма Траскотт уже несколько лет живет в чужих домах. Она уже забыла об арендной плате, плате за коммунальные услуги и расходах на еду. Историю женщины рассказывает издание The Sun.

Эмма является профессиональной "сиделкой" за домами — она поливает растения, выносит мусор, ухаживает за домашними животными хозяев.

В июле 2022 года во время визита в Лондон она впервые занялась такой деятельностью. За это время она жила в 29 разных домах и признается, что за это время успела сэкономить по 12 тысяч фунтов стерлингов в год.

"Это стало определенной игрой — увидеть, как долго я смогу поддерживать непрерывный график путешествий", — говорит она.

Эмма Траскотт

Для поиска работы девушка пользуется специальным приложением, которое предлагает тысячи подобных вакансий в разных уголках страны. Она имеет свой аккаунт и пятизвездочные отзывы о своем труде, что значительно облегчает ей поиск новых работодателей.

На данный момент Эмма успела пожить в Лондоне, Брайтоне, Бристоле, Манчестере, Эдинбурге, Кардиффе, Дублине, Белфасте, Вене, Берлине, а сейчас находится в Париже. Вскоре она планирует поехать работать в Бельгию.

Эмма Траскотт

Идея путешествовать полным рабочим днем возникла после того, как Эмма поработала на яхте.

"Мне понравился образ жизни — путешествия, бесплатное жилье, бесплатное питание, без счетов. Все деньги, которые я зарабатывала, были моими, и было прекрасно тратить их на все, что я хотела. Самые большие преимущества — это возможность жить как местная жительница в разных районах мира, видеть места, о которых я даже не знала, и ничего не платить за проживание", — рассказывает она.

Девушка говорит, что пока не видит минусов в своей работе и замечает, что получила только положительный опыт.

Напомним, что в Великобритании женщина устроилась на подработку "голой" уборщицей. За короткий промежуток времени она смогла рассчитаться со всеми своими долгами, а рабочий график у нее расписан уже на полгода вперед.