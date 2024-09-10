Збитки на $4 мільйони: неуважна працівниця за один день довела успішну компанію до банкрутства

Аби переконати людей, що велика знижка стала результатом помилки, компанія навіть випустила короткий відеоролик з працівницею, відповідальною за ціноутворення.

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Невелика китайська компанія, що спеціалізується на продажу пральних машин, ризикує втратити 30 мільйонів юанів (4,2 мільйона доларів США) після того, як одна з її співробітниць помилково поставила на товари неправильні ціни. Про це пише видання SCMP.

Невеличка компанія Little Swan Dongshan, що базується в провінції Аньхой (Китай), тепер просить клієнтів скасувати свої замовлення. Повідомляється, що помилка однієї з працівників спричинила 20-хвилинний ажіотаж в онлайн-магазині (понад 40 тисяч замовлень). Це може призвести до чистих збитків у розмірі 4,2 мільйона доларів США.

Little Swan продала пральних машин вартістю 70 мільйонів юанів лише за 40 мільйонів юанів, тобто потенційні збитки становлять близько 30 мільйонів, якщо їм таки доведеться виконати всі замовлення з помилковою ціною.

"Десятки тисяч замовлень і десятки мільйонів юанів — це астрономічні цифри для нас. Щиро співчуваємо всім постраждалим клієнтам й просимо увійти в наше становище й погодитися відкликати замовлення. Очевидно, що одна зі співробітниць нашої компанії випадково позначила деякі пральні машини неправильними цінами. Товари продавались зі значними знижками, це одразу кидалося в очі покупцям", — йдеться в заяві компанії.

Жінка випадково вказала неправильну ціну на пральні машинки Фото: QQ.com

Наприклад, пральні машини, які зазвичай коштують 1 699 юанів (240 доларів США), продавались лише за 299 юанів, а моделі за 2 499 юанів були помилково оцінені в 439 юанів.

"Ми усвідомлюємо, що ця проблема викликала плутанину серед громадськості й серйозно порушила роботу ринку. Відчуваємо глибоку провину і засмучені через це", — зазначив власник Little Swan Dongshan.

Аби переконати людей, що велика знижка стала результатом помилки, компанія навіть випустила короткий відеоролик з працівницею, відповідальною за ціноутворення. Вона перепросила за промах, зазначивши, що не зможе покрити збитки, навіть якщо продасть усе, що має.

Відповідні державні органи наразі розслідують цю справу. За словами юристів, компанія має надати переконливі докази, щоб розірвати договори купівлі-продажу. В іншому випадку їй доведеться виконати десятки тисяч замовлень і, можливо, збанкрутувати.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що соціальний працівник, який мав доглядати за пацієнтом, помилково отримав платежі на загальну суму майже 63 тисяч фунтів стерлінгів (майже 3,1 млн грн) уже після того, як цю особу було оголошено померлою.

Крім того, співробітник провідної юридичної фірми Vardags через помилкове введення даних оформив розлучення пари, яка ще не була до цього готовою. Адвокат намагався виправити свою помилку, але суд не дозволив скасувати уже ухвалене рішення.