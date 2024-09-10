Убытки на $4 миллиона: невнимательная работница за один день довела успешную компанию до банкротства

Чтобы убедить людей в том, что большая скидка стала результатом ошибки, компания даже выпустила короткий видеоролик с сотрудницей, ответственной за ценообразование.

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Небольшая китайская компания, специализирующаяся на продаже стиральных машин, рискует потерять 30 миллионов юаней (4,2 миллиона долларов США) после того, как одна из ее сотрудниц по ошибке поставила на товары неправильные цены. Об этом пишет издание SCMP.

Небольшая компания Little Swan Dongshan, базирующаяся в провинции Аньхой (Китай), теперь просит клиентов отменить свои заказы. Сообщается, что ошибка одной из работников вызвала 20-минутный ажиотаж в онлайн-магазине (более 40 тысяч заказов). Это может привести к чистым убыткам в размере 4,2 миллиона долларов США.

Little Swan продала стиральных машин стоимостью 70 миллионов юаней только за 40 миллионов юаней, то есть потенциальные убытки составляют около 30 миллионов, если им таки придется выполнить все заказы с неправильной ценой.

"Десятки тысяч заказов и десятки миллионов юаней — это астрономические цифры для нас. Искренне сочувствуем всем пострадавшим клиентам и просим войти в наше положение и согласиться отозвать заказы. Очевидно, что одна из сотрудниц нашей компании случайно обозначила некоторые стиральные машины неправильными ценами. Товары продавались со значительными скидками, это сразу бросилось в глаза покупателям", — говорится в заявлении компании.

Женщина случайно указала неправильную цену на стиральные машинки Фото: QQ.com

Например, стиральные машины, которые обычно стоят 1 699 юаней (240 долларов США), продавались только за 299 юаней, а модели за 2 499 юаней были ошибочно оценены в 439 юаней.

"Мы осознаем, что эта проблема вызвала путаницу среди общественности и серьезно нарушила работу рынка. Чувствуем глубокую вину и расстроены из-за этого", — отметил владелец Little Swan Dongshan.

Чтобы убедить людей, что большая скидка стала результатом ошибки, компания даже выпустила короткий видеоролик с сотрудницей, ответственной за ценообразование. Она извинилась за промах, отметив, что не сможет покрыть убытки, даже если продаст все, что имеет.

Соответствующие государственные органы сейчас расследуют это дело. По словам юристов, компания должна предоставить убедительные доказательства, чтобы разорвать договоры купли-продажи. В противном случае ей придется выполнить десятки тысяч заказов и, возможно, обанкротиться.

Напомним, ранее Фокус писал, что социальный работник, который должен был ухаживать за пациентом, ошибочно получил платежи на общую сумму почти 63 тысяч фунтов стерлингов (почти 3,1 млн грн) уже после того, как этот человек был объявлен умершим.

Кроме того, сотрудник ведущей юридической фирмы Vardags из-за ошибочного ввода данных оформил развод пары, которая еще не была к этому готова. Адвокат пытался исправить свою ошибку, но суд не позволил отменить уже принятое решение.