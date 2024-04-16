"Нажал мышкой не там": адвокат случайно развел пару и не может исправить ошибку

Судья сэр Эндрю Макфарлейн объяснил, что развод нельзя отменять из-за сильного общественного интереса к подобным решениям.

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Сотрудник ведущей юридической фирмы Vardags из-за ошибочного ввода данных оформил развод пары, которая еще не была к этому готова. Адвокат пытался исправить свою ошибку, но суд не позволил отменить уже принятое решение. Об этом пишет издание The Guardian.

Супруги, которых суд идентифицировал как мистера и миссис Уильямс, прожили в браке 21 год, но в 2023 году решили разойтись и начали процесс раздела общего имущества. Юрист, который помогал им в этом, случайно выбрал не ту функцию из меню на онлайн-портале и "развел" супругов всего за 21 минуту.

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Клиенты возмутились, ведь все еще не были готовы окончательно поставить точку и нуждались в дополнительном времени для урегулирования ряда финансовых вопросов.

В свою очередь, представитель Vardags отметил, что юрист их фирмы случайно подал заявление на получение окончательного решения для пары, "нажав мышкой не там". К сожалению, юридическая фирма осознала свою ошибку только через два дня.

Судья сэр Эндрю Макфарлейн объяснил, что развод нельзя отменять из-за сильного общественного интереса к определенности и окончательности подобных решений. Он также добавил, что для получения приказа нужно было открыть не одну, а несколько вкладок на портале, прежде чем появится "финальный экран", поэтому вероятность случайности крайне низкая.

Юрист фирмы случайно подал заявление на получение окончательного решения о разводе для пары Фото: Pixabay

Руководитель юридической фирмы Айша Вардаг, известная как британская "примадонна разводов", раскритиковала такую бескомпромиссную позицию суда, заявив, что нельзя позволять компьютеру разводить людей из-за канцелярской ошибки, потому что это противоречит принципам справедливости.

"Когда информация об ошибке доводится до сведения суда, и все признают, что она была допущена, очевидно, такое решение нужно изменить. Это просто неправильно, не разумно, не справедливо", — заявила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что 51-летняя Шеннон Роуэн из США не может официально развестись с бывшим мужем, с которым они разошлись еще в 2010 году. В свое время супруги решили объединить свои студенческие кредиты, однако после закрытия этой правительственной программы разделить долги уже не смогли.

Кроме того, 26-летний Хуан Хосе Васкес, также известный как Крейг Хосе Миллер, который праздновал вновь обретенную свободу после развода с женой, быстро потерял ее, оказавшись за решеткой после стрельбы из пистолета в центре Нэшвилла (США).