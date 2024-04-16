"Нажал мышкой не там": адвокат случайно развел пару и не может исправить ошибку
Судья сэр Эндрю Макфарлейн объяснил, что развод нельзя отменять из-за сильного общественного интереса к подобным решениям.
Сотрудник ведущей юридической фирмы Vardags из-за ошибочного ввода данных оформил развод пары, которая еще не была к этому готова. Адвокат пытался исправить свою ошибку, но суд не позволил отменить уже принятое решение. Об этом пишет издание The Guardian.
Супруги, которых суд идентифицировал как мистера и миссис Уильямс, прожили в браке 21 год, но в 2023 году решили разойтись и начали процесс раздела общего имущества. Юрист, который помогал им в этом, случайно выбрал не ту функцию из меню на онлайн-портале и "развел" супругов всего за 21 минуту.Важно
Клиенты возмутились, ведь все еще не были готовы окончательно поставить точку и нуждались в дополнительном времени для урегулирования ряда финансовых вопросов.
В свою очередь, представитель Vardags отметил, что юрист их фирмы случайно подал заявление на получение окончательного решения для пары, "нажав мышкой не там". К сожалению, юридическая фирма осознала свою ошибку только через два дня.
Судья сэр Эндрю Макфарлейн объяснил, что развод нельзя отменять из-за сильного общественного интереса к определенности и окончательности подобных решений. Он также добавил, что для получения приказа нужно было открыть не одну, а несколько вкладок на портале, прежде чем появится "финальный экран", поэтому вероятность случайности крайне низкая.
Руководитель юридической фирмы Айша Вардаг, известная как британская "примадонна разводов", раскритиковала такую бескомпромиссную позицию суда, заявив, что нельзя позволять компьютеру разводить людей из-за канцелярской ошибки, потому что это противоречит принципам справедливости.
"Когда информация об ошибке доводится до сведения суда, и все признают, что она была допущена, очевидно, такое решение нужно изменить. Это просто неправильно, не разумно, не справедливо", — заявила она.
Напомним, ранее Фокус писал, что 51-летняя Шеннон Роуэн из США не может официально развестись с бывшим мужем, с которым они разошлись еще в 2010 году. В свое время супруги решили объединить свои студенческие кредиты, однако после закрытия этой правительственной программы разделить долги уже не смогли.
Кроме того, 26-летний Хуан Хосе Васкес, также известный как Крейг Хосе Миллер, который праздновал вновь обретенную свободу после развода с женой, быстро потерял ее, оказавшись за решеткой после стрельбы из пистолета в центре Нэшвилла (США).