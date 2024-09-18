Батько прикріпив на голову дочки камеру, щоб контролювати кожен її крок (відео)

Пакистанка розповіла, що ідея носити вебкамеру на батарейках виникла після трагічної ситуації з молодою жінкою в Карачі.

Related video

Батько з Пакестану змусив свою дочку носити на голові камеру спостереження, аби він міг контролювати кожен її крок, не хвилюючись про безпеку. Про це йдеться у відео, опублікованому в соціальній мережі X (колишній Twitter).

Коли журналісти в ході інтерв’ю запитали жінку в паранджі про дивний аксесуар на голові, та відповіла, що це ідея батька й додала, що не має нічого проти, бо знає — рідні турбуються про її безпеку. Голова сім’ї стежить за нею протягом дня, аби переконатися, що все гаразд.

Пакистанка розповіла, що ідея носити вебкамеру на батарейках виникла після трагічної загибелі молодої жінки в Карачі. Наляканий цією історією родич, якого жінка називала своїм "особистим охоронцем", вирішив діяти радикально та рішуче.

Незрозуміло, як працює камера спостереження і як до неї може отримати доступ батько жінки, але багато хто в соціальних мережах зазначав, що камера не допоможе, якщо хтось нападе на дівчину ззаду. З іншого боку, можливо, сім'я розраховує на те, що сам вигляд камери спостереження налякає потенційного зловмисника.

"Мені здається, що це уже параноя";

"Мушу попросити вибачення у свого батька. Я думала, що він контролює кожен мій крок, поки не прочитала цю історію";

"Чому світ дивиться на це і мовчить?";

"Моторошне видовище, скільки можна принижувати жінок? Хто понесе за це покарання?";

"Пакистан. Я не здивований".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Кайлу Самсон з Великої Британії, яка задля безпеки встановила у своєму будинку приховані камери, однак несподівано побачила у записах дещо інше. Жінка поділилася на своїй сторінці у Facebook відео, на якому двері, що активуються тільки відбитком пальця, посеред ночі відчиняються самі по собі.

А от 38-річна Айга Колосова з містечка Грейвсенді (графство Кент, Велика Британія) за допомогою прихованої камери, встановленої біля будинку, спіймала свою сусідку "на гарячому".