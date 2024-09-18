Отец прикрепил на голову дочери камеру, чтобы контролировать каждый ее шаг (видео)

Пакистанка рассказала, что идея носить вебкамеру на батарейках возникла после трагической ситуации с молодой женщиной в Карачи.

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Отец из Пакестана заставил свою дочь носить на голове камеру наблюдения, чтобы он мог контролировать каждый ее шаг, не волнуясь о безопасности. Об этом говорится в видео, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter).

Когда журналисты в ходе интервью спросили женщину в парандже о странном аксессуаре на голове, та ответила, что это идея отца и добавила, что не имеет ничего против, потому что знает — родные беспокоятся о ее безопасности. Глава семьи следит за ней в течение дня, чтобы убедиться, что все в порядке.

Пакистанка рассказала, что идея носить вебкамеру на батарейках возникла после трагической гибели молодой женщины в Карачи. Напуганный этой историей родственник, которого женщина называла своим "личным телохранителем", решил действовать радикально и решительно.

Непонятно, как работает камера наблюдения и как к ней может получить доступ отец женщины, но многие в социальных сетях отмечали, что камера не поможет, если кто-то нападет на нее сзади. С другой стороны, возможно, семья рассчитывает на то, что сам вид камеры наблюдения напугает потенциального злоумышленника.

"Мне кажется, что это уже паранойя";

"Я должна попросить прощения у своего отца. Думала, что он контролирует каждый мой шаг, пока не прочитала эту историю";

"Почему мир смотрит на это и молчит?";

"Жуткое зрелище, сколько можно унижать женщин? Кто понесет за это наказание?";

"Пакистан. Я не удивлен".

Напомним, ранее Фокус писал о Кайле Самсон из Великобритании, которая ради безопасности установила в своем доме скрытые камеры, однако неожиданно увидела в записях нечто иное. Женщина поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором двери, активируемые только отпечатком пальца, посреди ночи открываются сами по себе.

А вот 38-летняя Айга Колосова из городка Грейвсенди (графство Кент, Великобритания) с помощью скрытой камеры, установленной возле дома, поймала свою соседку "на горячем".