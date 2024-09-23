Таємничі "листи жаху" заполонили село: ніхто не знає, хто за ними стоїть

Невідомий відправник отруює життя місцевим жителям, повідомляючи особисті та неприємні речі у своїх листах. Одному з місцевих анонім побажав захворіти на рак, а іншу жительку викрив у зраді. Усе почалося наприкінці 2022 року і триває досі.

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Жителі тихого села Шиптонторп, що в Східному Йоркширі (Велика Британія), ось уже два роки перебувають у стані тривоги і напруги. Причиною тому стали анонімні листи, наповнені ненавистю, які захопили їхні поштові скриньки та породили в місцевості репутацію "села отрути". Про це пише таблоїд Daily Star.

Багато жителів скаржаться на те, що вже тривалий час зазнають "поштового тероризму". Листи, що надсилаються загадковим автором, не просто ображають — вони особисті, і явно спрямовані на те, щоб заподіяти біль конкретним людям, пише видання.

Одна з мешканок села вперше зіткнулася з цим явищем у грудні 2022 року, напередодні того, як мала стати членом окружної ради. Відкривши лист, вона була шокована його змістом.

"Я просто не могла повірити своїм очам. Це було огидно. Я розірвала його на шматки, не в силах усвідомити, хто міг відправити таке і з якою метою", — поділилася вона.

Дарма що те що лист було знищено, його обвинувальний тон продовжує переслідувати жінку. Автор послання звинувачував її в негідній поведінці, заявляючи, що успіх у політиці їй нібито забезпечать тільки сумнівні стосунки з чоловіками.

Вражена жінка негайно звернулася в поліцію й отримала рекомендації з безпеки. Однак на цьому жах не закінчився: незабаром її партнер також почав отримувати листи з погрозами, де його закликали "бути чесним із собою" і "не дозволяти своїй дівчині вести розпусне життя". Ці листи були підписані просто: "Від турботливого друга по угоді".

"Я був у жаху. Мене турбувало, що хтось може завдати шкоди моїй партнерці, адже ми й гадки не мали, хто за цим стоїть і скільки ще людей можуть знати про ці листи", — зізнався чоловік.

Інші жителі також не залишилися осторонь зловісного листування. Один із них отримав лист із жахливим побажанням: "Сподіваюся, рак наздожене тебе".

Цей потік ненависті продовжує сіяти сум'яття і страх серед мирних жителів Шиптонторпа, але особистість того, хто стоїть за цими жорстокими листами, досі залишається невідомою.

Нагадаємо, таємничі листи виявив будівельник, який допомагав другу відремонтувати нещодавно придбаний будинок. Записки збереглися в чудовому стані, незважаючи на те, що лежали під підлогою будинку впродовж більш ніж п'яти десятиліть.

Також нагадаємо, що в британському селі Норбері місцеві жителі знайшли в чагарниках покинутий будинок, куди після смерті останніх власників, тобто з минулого століття, ніхто не заходив.