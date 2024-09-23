Таинственные "письма ужаса" заполонили деревню: никто не знает, кто за ними стоит

Неизвестный отправитель отравляет жизнь местным жителям, сообщая личные и неприятные вещи в своих письмах. Одному из местных аноним пожелал заболеть раком, а другую жительницу уличил в измене. Все началось в конце 2022 года и продолжается до сих пор.

Related video

Жители тихой деревни Шиптонторп, что в Восточном Йоркшире (Великобритания), вот уже два года находятся в состоянии тревоги и напряжения. Причиной тому стали анонимные письма, наполненные ненавистью, которые захватили их почтовые ящики и породили в местности репутацию "деревни яда". Об этом пишет таблоид Daily Star.

Многие жители жалуются на то, что уже длительное время подвергаются "почтовому терроризму". Письма, отправляемые загадочным автором, не просто оскорбляют – они личные, и явно направлены на то, чтобы причинить боль конкретным людям, пишет издание.

Одна из жительниц деревни впервые столкнулась с этим явлением в декабре 2022 года, накануне того, как должна была стать членом окружного совета. Открыв письмо, она была шокирована его содержанием.

"Я просто не могла поверить своим глазам. Это было отвратительно. Я разорвала его на куски, не в силах осознать, кто мог отправить такое и с какой целью", – поделилась она.

Несмотря на то что письмо было уничтожено, его обвинительный тон продолжает преследовать женщину. Автор послания обвинял ее в недостойном поведении, заявляя, что успех в политике ей якобы обеспечат только сомнительные отношения с мужчинами.

Потрясенная женщина немедленно обратилась в полицию и получила рекомендации по безопасности. Однако на этом ужас не закончился: вскоре ее партнер также стал получать письма с угрозами, где его призывали "быть честным с собой" и "не позволять своей девушке вести распутную жизнь". Эти письма были подписаны просто: "От заботливого друга по сделке".

"Я был в ужасе. Меня беспокоило, что кто-то может причинить вред моей партнерше, ведь мы понятия не имели, кто за этим стоит и сколько еще людей могут знать об этих письмах", – признался мужчина.

Другие жители также не остались в стороне от зловещей переписки. Один из них получил письмо с ужасным пожеланием: "Надеюсь, рак настигнет тебя".

Этот поток ненависти продолжает сеять смятение и страх среди мирных жителей Шиптонторпа, но личность того, кто стоит за этими жестокими письмами, до сих пор остается неизвестной.

Напомним, таинственные письма обнаружил строитель, который помогал другу отремонтировать недавно приобретенный дом. Записки сохранились в прекрасном состоянии, несмотря на то, что лежали под полом дома в течение более чем пяти десятилетий.

Также напомним, что в британской деревне Норбери местные жители нашли в кустарниках заброшенный дом, куда после смерти последних владельцев, то есть с прошлого века, никто не заходил.