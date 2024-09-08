Строитель нашел в банке секретное послание: что писал автор 50 лет назад (фото)

Таинственные письма обнаружил строитель Бал Сингх, который помогал другу отремонтировать недавно приобретенный дом.

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Строитель был очень тронут, когда в старом доме в Ноттингеме нашел любовные письма, спрятанные в банке из-под варенья. Рукописные послания были в оригинальных конвертах с почтовой маркой. Об этом пишет британское издание The Mirror.

Письма, адресованные некоему Джону Уорду и написанные молодой девушкой по имени Бет, датируются началом 1970-х годов. Записки сохранились в прекрасном состоянии, несмотря на то, что лежали под полом дома в течение более чем пяти десятилетий.

Их обнаружил строитель Бал Сингх, который помогал другу отремонтировать недавно приобретенный дом. Мастер демонтировал пол, готовясь к прокладке новых труб. По его словам, пара общалась в период с мая по октябрь 1971 года. В тексте двое молодых влюбленных, которые находятся в отношениях, делятся своими чувствами и переживаниями.

Автор среди прочего рассказывает о совместных выходных и возвращении домой на автобусе: "Мой дорогой Джон. Надеюсь, ты без приключений вернулся из Ливерпуля. Не знаю, как у тебя прошел день, но мне без тебя плохо. Я даже не выходила на улицу. Весь день думала только о тебе. Очень соскучилась, дорогой, не могу дождаться того времени, когда мы будем вместе навсегда".

Любовные письма, написанные в 1971 году Фото: The Mirror

В другом письме говорится: "Мой дорогой Джон. Пишу тебе, чтобы сообщить, что я уже дома — вернулась в 10:30. Любимый, я очень скучаю по тебе. Чуть не расплакалась, когда автобус тронулся сегодня вечером. У меня было такое ощущение, будто сердце замерло, хотела выпрыгнуть из автобуса. Любимый, не могу дождаться момента, когда мы будем вместе навсегда. Люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Это были прекрасные выходные. Твоя навсегда. Бет".

В любовных записках также есть рисунки сердец с именами "Бет + Джон". Если в 1971-м паре было от 16 до 20 лет, то сейчас им около 70. Кроме писем, Сингх нашел надписи и рисунки на гипсокартоне за обоями в спальне. Среди иллюстраций — отдельные строки с фигурками людей, обозначенных именами Расс, Донна, Тереза, Анна, Ли, Никола, Жюстин, Ричард, Джонатан и Гилли.

Строитель отмечает, что подобные "артефакты" не являются редкостью в старых домах, в частности в Медоуз он обнаружил на стенах "странные стихи", однако это первая коллекция любовных писем.

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