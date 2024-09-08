Будівельник знайшов у банці секретне послання: що писав автор 50 років тому (фото)

Таємничі листи виявив будівельник Бал Сінгх, який допомагав другу відремонтувати нещодавно придбаний будинок.

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Будівельник був дуже зворушений, коли у старому будинку в Ноттінгемі знайшов любовні листи, сховані у банці з-під варення. Рукописні послання були в оригінальних конвертах з поштовою маркою. Про це пише британське видання The Mirror.

Листи, адресовані такому собі Джону Ворду й написані молодою дівчиною на ім'я Бет, датуються початком 1970-х років. Аркуші паперу збереглись у чудовому стані попри те, що лежали під підлогою будинку протягом більш ніж п'яти десятиліть.

Їх виявив будівельник Бал Сінгх, який допомагав другу відремонтувати нещодавно придбаний будинок. Майстер демонтував підлогу, готуючись до прокладання нових труб.

За його словами, пара спілкувалась у період з травня по жовтень 1971 року. У тексті двоє молодих закоханих, які перебувають у стосунках, діляться своїми почуттями та переживаннями.

Авторка поміж іншого розповідає про спільні вихідні та повернення додому автобусом: "Мій любий Джоне. Сподіваюся, ти без пригод повернувся з Ліверпуля. Не знаю, як у тебе минув день, але мені без тебе кепсько. Я навіть не виходила на вулицю. Цілий день думала тільки про тебе. Дуже скучила, любий, не можу дочекатися того часу, коли ми будемо разом назавжди".

Любовні листи написані у 1971 році Фото: The Mirror

В іншому листі йдеться: "Мій дорогий Джоне. Пишу тобі, щоб повідомити, що я вже вдома — повернулася о 10:30. Коханий, я дуже сумую за тобою. Мало не розплакалася, коли автобус рушив сьогодні ввечері. У мене було таке відчуття, ніби серце завмерло, хотіла вистрибнути з автобуса. Коханий, не можу дочекатися моменту, коли ми будемо разом назавжди. Кохаю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити. Це були чудові вихідні. Твоя назавжди. Бет".

У любовних записках також є малюнки сердець з іменами "Бет + Джон". Якщо у 1971-му парі було від 16 до 20 років, то зараз їм близько 70. Окрім листів, Сінгх знайшов написи й малюнки на гіпсокартоні за шпалерами у спальні. Серед ілюстрацій — окремі рядки з фігурками людей, позначених іменами Расс, Донна, Тереза, Анна, Лі, Нікола, Жюстін, Річард, Джонатан і Гіллі.

Будівельник зазначає, що подібні "артефакти" не є рідкістю в старих будинках, зокрема у Медоуз він виявив на стінах "дивні вірші", однак це перша колекція любовних листів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 27-річна Шейн Хардінг з Девону (Велика Британія) одружилася з 28-річним турецьким перукарем Мертом. Пара познайомилась під час відпочинку в Стамбулі два роки тому й навіть гадки не мала, чим закінчиться їхній курортний роман.

А от у британському селі Норбері місцеві жителі знайшли у чагарниках покинутий будинок, куди після смерті останніх власників, тобто з минулого віку, ніхто не заходив.