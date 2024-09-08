Ніхто не знав, чим це закінчиться: дівчина після відпочинку в Туреччині вийшла заміж за перукаря

Закохана пара витрачала по чотири години на переліт між двома країнами, щоб просто провести час разом.

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27-річна Шейн Хардінг з Девону (Велика Британія) одружилася з 28-річним турецьким перукарем Мертом. Пара познайомилась під час відпочинку в Стамбулі два роки тому й навіть гадки не мала, чим закінчиться їхній курортний роман. Про це пише видання The Mirror.

Рішення узаконити свої стосунки пара прийняла на реаліті-шоу TLC "Наречений на 90 днів". За форматом, вісім британців у пошуках свого кохання розпочинають стосунки на відстані, причому деякі з них зустрічаються на шоу вперше.

Глядачі бачать у кадрі зіткнення різних культур, вибухонебезпечні сімейні драми та конфлікти, які виникають у стосунках на відстані з незнайомцем. Після участі в шоу Шейн та Мерт регулярно документують своє життя на сторінці в TikTok.

Рішення узаконити свої стосунки пара прийняла на реаліті-шоу "Наречений на 90 днів" Фото: SWNS

У травні наречений опублікував пост про те, що він "нарешті отримав рішення по візі", яке дозволить йому залишитися у Великобританії зі своєю коханою до кінця життя. Це, за його словами, було величезним полегшенням, оскільки раніше пара витрачала по чотири години на переліт між двома країнами, щоб просто провести час разом.

Інтернет-спільнота, своєю чергою, почала критикувати Мерта за те, що він вступив у фіктивний шлюб, щоб отримати візу. Зокрема, один з учасників обговорення написав у коментарях: "Тепер віза йому забезпечена". Такий хейт став справжньою несподіванкою для Шейн — дівчина зізналась, що була не готовою до такого розвитку подій.

Втім, більшість підписників, схоже, є їхніми великими шанувальниками й регулярно публікують слова підтримки. Один написав: "Люблю вас обох". Інший додав, що ця пара "стала легендою".

У травні Мерт опублікував пост про те, що він "нарешті отримав рішення по візі" Фото: SWNS

"Наречений на 90 днів" — одне з найкращих шоу про стосунки на телебаченні. Воно просто блискуче, і ми дуже раді, що будемо знімати його у Великій Британії", — каже Мюррей Боланд, креативний директор продакшн-компанії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 32-річна Маріанна Фрейзер із Шотландії після народження сина Сорена в грудні 2022 року раптово втратила чоловіка Ліама, який наклав на себе руки у віці 25 років. Жінка була настільки шокована цією втратою, що перестала їсти й навіть потрапила до лікарні. Однак, як з’ясувалось, це ще був не кінець її випробувань.

Крім того, ми розповідали про 26-річну наречену, яка скасувала весілля вартістю майже 40 тисяч доларів через сварку з майбутнім чоловіком. Він вивіз та покинув у безлюдному парку її кота. Одного ранку, коли жінка пішла у магазин за покупками, коханий надіслав їй коротке повідомлення, яке й поставило крапку в їхніх стосунках.