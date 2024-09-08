Никто не знал, чем это закончится: девушка после отдыха в Турции вышла замуж за парикмахера

Влюбленная пара тратила по четыре часа на перелет между двумя странами, чтобы просто провести время вместе.

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27-летняя Шейн Хардинг из Девона (Великобритания) вышла замуж за 28-летнего турецкого парикмахера Мерта. Пара познакомилась во время отдыха в Стамбуле два года назад и даже не подозревала, чем закончится их курортный роман. Об этом пишет издание The Mirror.

Решение узаконить свои отношения пара приняла на реалити-шоу TLC "Жених на 90 дней". По формату, восемь британцев в поисках своей любви начинают отношения на расстоянии, причем некоторые из них встречаются на шоу впервые.

Зрители видят в кадре столкновение разных культур, семейные драмы и конфликты, которые возникают в отношениях на расстоянии с незнакомцем. После участия в шоу Шейн и Мерт регулярно документируют свою жизнь на странице в TikTok.

Решение узаконить свои отношения пара приняла на реалити-шоу "Жених на 90 дней" Фото: SWNS

В мае жених опубликовал пост о том, что он "наконец-то получил решение по визе", которое позволит ему остаться в Великобритании со своей возлюбленной до конца жизни. Это, по его словам, было огромным облегчением, поскольку раньше пара тратила по четыре часа на перелет между двумя странами, чтобы просто провести время вместе.

Интернет-сообщество, в свою очередь, начало критиковать Мерта за то, что он вступил в фиктивный брак, чтобы получить визу. В частности, один из участников обсуждения написал в комментариях: "Теперь виза ему обеспечена". Такой хейт стал настоящей неожиданностью для Шейн — девушка призналась, что была не готова к такому развитию событий.

Впрочем, большинство подписчиков, похоже, являются их большими поклонниками и регулярно публикуют слова поддержки. Один написал: "Люблю вас обоих". Другой добавил, что эта пара "стала легендой".

В мае Мерт опубликовал пост о том, что он "наконец-то получил решение по визе" Фото: SWNS

"Жених на 90 дней" — одно из лучших шоу об отношениях на телевидении. Оно просто блестящее, и мы очень рады, что будем снимать его в Великобритании", — говорит Мюррей Боланд, креативный директор продакшн-компании.

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Кроме того, мы рассказывали о 26-летней невесте, которая отменила свадьбу стоимостью почти 40 тысяч долларов из-за ссоры с будущим мужем. Он вывез и бросил в безлюдном парке ее кота. Однажды утром, когда женщина пошла в магазин за покупками, любимый прислал ей короткое сообщение, которое и поставило точку в их отношениях.