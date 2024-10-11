Солодка гострота: соцмережі та гурмани "божеволіють" від нового тренду (фото)

Новим трендом гостроти із солодким посмаком став гострий мед. Кількість запитів на цей продукт зростає, а в TikTok відео з хештегом #hothoney вже зібрали понад 1 млн переглядів.

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Новий тренд цієї осені почав поширюватися серед тих, хто божеволіє від "смачної їжі". Цей підвищений інтерес на солодко-гострі страви вже набирає обертів у колах гурманів, пише видання The Daily Mail.

Журналісти пишуть, що популярність солодкого та гострого [англійською "swicy" — це поєднання sweet (солодкий) та spicy (гострий) — ред.] має доволі очевидне пояснення. Саме поєднання такої комбінації смаків і приваблює гурманів.

Це працює так: гострі продукти, зокрема перець чилі, містить сполуку під назвою капсаїцин. Вона зв’язується з нашими смаковими рецепторами, викликаючи відчуття печіння під час прийому гострої їжі. А в дуже смачних стравах саме цукор найкраще зменшує відчуття надмірної гостроти, залишаючи солодкий приємний посмак.

ЗМІ зазначає, що серед найпопулярніших страв із такою комбінацією є гострий мед, виготовлений шляхом змішування звичайного меду з перцем чилі. За останній рік кількість пошукових запитів "гострий мед" зросла на 273 відсотки.

Тренд #hothoney в TikTok

Директорка із розробки продукту в M&S Food Кетрін Тернер наполягає, що смак цього продукту не є просто чиєюсь примхою.

"На мій погляд, він [гострий мед] набуває такої ж популярності, як і солона карамель", — додає вона.

Медіа констатує, що наразі тренд на "гострий мед" все активніше стає популярним в соціальних мережах. Зокрема, в TikTok відео з хештегом #hothoney вже зібрали понад 1 млн переглядів, а шеф-кухарі вже демонструють власні рецепти з використанням таких солодко-гострих продуктів — від соусів до пасти до гострого персикового варення та хрустких закусок із нуту.

Нагадаємо, Фокус писав про те, які шість продуктів не можна змішувати з медом.

Також учені розповіли, який термін зберігання у меду і чи може він зіпсуватися. Науковці кажуть, що мед може зберігатися неймовірно довго завдяки сучасному виробництву, але навіть він не здатний зберігатися вічно.