Сладкая острота: соцсети и гурманы "сходят с ума" от нового тренда (фото)

Новым трендом остроты со сладким послевкусием стал острый мед. Количество запросов на этот продукт растет, а в TikTok видео с хештегом #hothoney уже собрали более 1 млн просмотров.

Related video

Новый тренд этой осенью начал распространяться среди тех, кто сходит с ума от "вкусной еды". Этот повышенный интерес на сладко-острые блюда уже набирает обороты в кругах гурманов, пишет издание The Daily Mail.

Журналисты пишут, что популярность сладкого и острого [на английском "swicy" — это сочетание sweet (сладкий) и spicy (острый) — ред.] имеет довольно очевидное объяснение. Именно сочетание такой комбинации вкусов и привлекает гурманов.

Это работает так: острые продукты, в частности перец чили, содержит соединение под названием капсаицин. Оно связывается с нашими вкусовыми рецепторами, вызывая ощущение жжения при приеме острой пищи. А в очень вкусных блюдах именно сахар лучше всего уменьшает ощущение чрезмерной остроты, оставляя сладкое приятное послевкусие.

СМИ указывает, что среди самых популярных блюд с такой комбинацией является острый мед, изготовленный путем смешивания обычного меда с перцем чили. За последний год количество поисковых запросов "острый мед" выросло на 273 процента.

Тренд #hothoney в TikTok

Директор по разработке продукта в M&S Food Кэтрин Тернер настаивает, что вкус этого продукта не является просто чьей-то прихотью.

"На мой взгляд, он [острый мед] приобретает такую же популярность, как и соленая карамель", — добавляет она.

Медиа констатирует, что сейчас тренд на "острый мед" все активнее становится популярным в социальных сетях. В частности, в TikTok видео с хэштегом #hothoney уже собрали более 1 млн просмотров, а шеф-повара уже демонстрируют собственные рецепты с использованием таких сладко-острых продуктов — от соусов к пасте до острого персикового варенья и хрустящих закусок из нута.

Напомним, Фокус писал о том, какие шесть продуктов нельзя смешивать с медом.

Также ученые рассказали, какой срок хранения у меда и может ли он испортиться. Ученые говорят, что мед может храниться невероятно долго благодаря современному производству, но даже он не способен храниться вечно.