Пара купила поворотну посилку за 680 грн: їх шокувало те, що було всередині (відео)

Моніка та Андрес вибрали одну з коробок і вирішили розкрити її. Усередині виявилися дорогі бездротові навушники, ціна яких явно перевищує плату за саму посилку.

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Що відбувається з посилками, які не доходять до одержувача або повертаються на склад? Деякі з цих товарів потрапляють у спеціальні магазини, де їх можна придбати, якщо вони не були запитувані. Саме в такий магазин вирушила TikTok блогерка Моніка, щоб купити одну з "коробок-сюрпризів" Amazon. Про це пише Mirror.

У своєму відео вона розповіла: "Нещодавно в нашому районі відкрився магазин із загубленими посилками. Ми з Андресом [її хлопець] дуже цікаві, тож не могли не піти подивитися, що там можна знайти".

Моніка та Андрес вибрали одну з коробок і вирішили розкрити її. Вони витратили всього 15 євро (приблизно 680 грн), але не знали, що виявиться всередині. Моніка зізналася, що її вибори зазвичай невдалі, тому коробку вибрав Андрес. Він пояснив свій вибір тим, що всередині відчувалася ще одна коробка, і сподівався, що це щось електронне, оскільки на етикетці була позначка про річну гарантію.

Коли вони розкрили коробку, їхнє очікування перейшло в шок. "Це точно жарт", — сказали вони. Вони навіть припускали, що коробка виявиться порожньою, але всередині виявилися брендові навушники, які в оригіналі могли б коштувати кілька сотень євро. Наприклад, в Україні такі навушники коштують понад 16 тисяч гривень.

"Виглядають приголомшливо, хоча, можливо, це підробка", — з посмішкою прокоментувала пара, хоча залишилися дуже задоволені покупкою.

Як пише видання, сьогодні близько 30% онлайн-замовлень повертаються покупцями. Цей факт породив новий ринок, де зворотні товари продаються за зниженими цінами. В епоху пандемії обсяг онлайн-замовлень стрімко зріс, як і кількість повернень товарів, що не відповідають очікуванням або опису.

Повернення товарів створюють складнощі не тільки для покупців, а й для компаній, яким доводиться нести витрати на їх обробку. У відповідь на це з'явився новий бізнес: магазини, які купують зворотні товари і продають їх за нижчими цінами.

Такі коробки можуть коштувати від 10 до 50 євро, і вони приваблюють покупців, які шукають вигідні покупки.

Нагадаємо, 6-річний хлопчик покликав кур'єра Amazon на допомогу, коли його мамі стало зле. Завдяки цьому жінка вчасно отримала медичну допомогу.

Також повідомлялося, що Софія Серрано з Колумбії замовила аерофритюрницю з Amazon, але всередині посилки виявила ящірку.