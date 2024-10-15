Пара купила возвратную посылку за 680 грн: их повергло в шок то, что было внутри (видео)

Моника и Андрес выбрали одну из коробок и решили вскрыть ее. Внутри оказались дорогие беспроводные наушники, цена которых явно превышает плату за саму посылку.

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Что происходит с посылками, которые не доходят до получателя или возвращаются на склад? Некоторые из этих товаров попадают в специальные магазины, где их можно приобрести, если они не были востребованы. Именно в такой магазин отправилась TikTok блогер Моника, чтобы купить одну из "коробок-сюрпризов" Amazon. Об этом пишет Mirror.

В своем видео она рассказала: "Недавно в нашем районе открылся магазин с потерянными посылками. Мы с Андресом [ее парень] очень любопытные, так что не могли не пойти посмотреть, что там можно найти".

Моника и Андрес выбрали одну из коробок и решили вскрыть ее. Они потратили всего 15 евро (примерно 680 грн), но не знали, что окажется внутри. Моника призналась, что ее выборы обычно неудачны, поэтому коробку выбрал Андрес. Он объяснил свой выбор тем, что внутри ощущалась еще одна коробка, и надеялся, что это что-то электронное, так как на этикетке была пометка о годовой гарантии.

Когда они вскрыли коробку, их ожидание перешло в шок. "Это точно шутка", — сказали они. Они даже предполагали, что коробка окажется пустой, но внутри оказались брендовые наушники, которые в оригинале могли бы стоить несколько сотен евро. К примеру, в Украине такие наушники стоят более 16 тысяч гривен.

"Выглядят потрясающе, хотя, возможно, это подделка", — с улыбкой прокомментировала пара, хотя остались очень довольны покупкой.

Как пишет издание, сегодня около 30% онлайн-заказов возвращаются покупателями. Этот факт породил новый рынок, где возвратные товары продаются по сниженным ценам. В эпоху пандемии объем онлайн-заказов стремительно вырос, как и количество возвратов товаров, не соответствующих ожиданиям или описанию.

Возвраты товаров создают сложности не только для покупателей, но и для компаний, которым приходится нести расходы на их обработку. В ответ на это появился новый бизнес: магазины, покупающие возвратные товары и продающие их по более низким ценам.

Такие коробки могут стоить от 10 до 50 евро, и они привлекают покупателей, ищущих выгодные покупки.

Напомним, 6-летний мальчик позвал курьера Amazon на помощь, когда его маме стало плохо. Благодаря этому женщина вовремя получила медицинскую помощь.

Также сообщалось, что София Серрано из Колумбии заказала аэрофритюрницу с Amazon, но внутри посылки обнаружила ящерицу.