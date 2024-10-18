Найбільший у світі круїзний лайнер вміщує ціле місто: 40 барів, 7 басейнів і ковзанку (фото)

Icon of the Seas пропонує пасажирам 20 палуб із сімома басейнами, льодовою ареною, театром і понад 40 ресторанами та барами. Це плаваюче місто здатне прийняти до 7 600 гостей і обіцяє унікальний відпочинок для всієї родини.

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Круїзний лайнер Icon of the Seas, найбільший у світі, вирушив у свою першу подорож із порту Маямі в січні цього року. Цей колос завдовжки майже в чотири міські квартали має 20 палуб і сягає 365 метрів від носа до корми. Про це пише британський таблоїд Mirror.

Судно належить компанії Royal Caribbean і вражає своїми масштабами: на його борту розташовано сім басейнів, льодову ковзанку, театр і понад 40 ресторанів і барів. Лайнер може прийняти до 7 600 пасажирів, яких обслуговують 2 350 членів екіпажу. В урочистій церемонії відправлення корабля взяли участь футболіст Ліонель Мессі та його футбольна команда Inter Miami, а подорож лайнера розпочалася з тижневого круїзу тропічними островами.

На борту лайнера розташувалося ціле місто Фото: Getty Images

Президент і генеральний директор Royal Caribbean Group Джейсон Ліберті заявив, що Icon of the Seas є кульмінацією більш ніж 50 років інновацій і прагнення пропонувати найкращі туристичні враження. Він підкреслив, що корабель стане ідеальним місцем для відпочинку сімей різних поколінь і змінить уявлення про сімейні подорожі.

Поява цього гіганта викликала величезний інтерес до круїзів Royal Caribbean, особливо до їхнього амбітного дев'ятимісячного Ultimate World Cruise. З грудня мільйони людей спостерігають за подорожжю лайнера через соціальні мережі, де пасажири діляться враженнями про життя на борту, що створює атмосферу справжнього реаліті-шоу.

Icon of the Seas був уперше представлений у жовтні 2022 року й одразу ж встановив рекорд за кількістю бронювань за один день у 53-річній історії компанії. Корабель розділений на вісім тематичних "районів" і пропонує широкий вибір розваг, включно з шістьма водними гірками, сімома басейнами, ковзанкою, театром і понад 40 ресторанами й барами.

На борту лайнера є безліч ресторанів Фото: Getty Images

Журналіст видання Mirror Дейв Монк, який відвідав судно, розповів про один з атракціонів — Crown's Edge, де пасажири мають пройти підвісними платформами і несподівано впасти в порожнечу, що, за його словами, виявилося страшнішим за найвищу гірку на морі, на якій він уже катався.

Icon of the Seas — це не просто круїзний корабель, а справжнє пливуче місто. На борту знаходяться вісім окремих секторів, а також безліч ресторанів, барів і басейнів. Гості можуть насолоджуватися різноманітними розвагами, такими як водні гірки, катання на ковзанах і навіть перегляд шоу рівня Вест-Енду.

На борту лайнера є вулиці Фото: Getty Images

Навіть за три дні перебування на борту неможливо встигнути відвідати всі ресторани, такі як стейк-хаус, суші-бар, італійські та морепродуктові заклади. Екіпаж також не забутий — для них на кораблі створено спеціальну зону, що включає кафе, паб, магазини, спортивні та ігрові зони.

Нагадаємо, влітку 2023 року повідомлялося про інцидент із круїзним лайнером РФ, який зайшов у порт Батумі. Корабель зустріли натовпи протестувальників, які не бажали бачити громадян країни-агресора. Після цього в росЗМІ зазначили, що більше корабель не заходитиме в грузинські порти.