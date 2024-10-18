Icon of the Seas предлагает пассажирам 20 палуб с семью бассейнами, ледовой ареной, театром и более 40 ресторанами и барами. Этот плавающий город способен принять до 7 600 гостей и обещает уникальный отдых для всей семьи.

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Круизный лайнер Icon of the Seas, крупнейший в мире, отправился в свое первое путешествие из порта Майами в январе этого года. Этот колосс длиной почти в четыре городских квартала имеет 20 палуб и достигает 365 метров от носа до кормы. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

Судно принадлежит компании Royal Caribbean и впечатляет своими масштабами: на его борту расположены семь бассейнов, ледовый каток, театр и более 40 ресторанов и баров. Лайнер может принять до 7 600 пассажиров, обслуживаемых 2 350 членами экипажа. В торжественной церемонии отправления корабля приняли участие футболист Лионель Месси и его футбольная команда Inter Miami, а путешествие лайнера началось с недельного круиза по тропическим островам.

На борту лайнера расположился целый город Фото: Getty Images

Президент и генеральный директор Royal Caribbean Group Джейсон Либерти заявил, что Icon of the Seas представляет собой кульминацию более чем 50 лет инноваций и стремления предлагать лучшие туристические впечатления. Он подчеркнул, что корабль станет идеальным местом для отдыха семей разных поколений и изменит представление о семейных путешествиях.

Появление этого гиганта вызвало огромный интерес к круизам Royal Caribbean, особенно к их амбициозному девятимесячному Ultimate World Cruise. С декабря миллионы людей наблюдают за путешествием лайнера через социальные сети, где пассажиры делятся впечатлениями о жизни на борту, что создает атмосферу настоящего реалити-шоу.

Icon of the Seas был впервые представлен в октябре 2022 года и сразу же установил рекорд по количеству бронирований за один день в 53-летней истории компании. Корабль разделен на восемь тематических "районов" и предлагает широкий выбор развлечений, включая шесть водных горок, семь бассейнов, каток, театр и более 40 ресторанов и баров.

На борту лайнера есть множество ресторанов Фото: Getty Images

Журналист издания Mirror Дэйв Монк, посетивший судно, рассказал об одном из аттракционов – Crown’s Edge, где пассажирам предстоит пройти по подвесным платформам и неожиданно упасть в пустоту, что, по его словам, оказалось страшнее, чем самая высокая горка на море, на которой он уже катался.

Icon of the Seas — это не просто круизный корабль, а настоящий плавающий город. На борту находятся восемь отдельных секторов, а также множество ресторанов, баров и бассейнов. Гости могут наслаждаться разнообразными развлечениями, такими как водные горки, катание на коньках и даже просмотр шоу уровня Вест-Энда.

На борту лайнера есть улицы Фото: Getty Images

Даже за три дня пребывания на борту невозможно успеть посетить все рестораны, такие как стейк-хаус, суши-бар, итальянские и морепродуктовые заведения. Экипаж также не забыт – для них на корабле создан специальная зона, включающая кафе, паб, магазины, спортивные и игровые зоны.

Напомним, летом 2023 года сообщалось об инциденте с круизным лайнером РФ, который зашел в порт Батуми. Корабль встретили толпы протестующих, которые не желали видеть граждан страны-агрессора. После этого в росСМИ отметили, что больше корабль не будет заходить в грузинские порты.