Три роки на втіках: як новозеландський батько викрав дітей і переховується з ними в печерах (фото)

Новозеландський батько три роки успішно переховується з трьома дітьми в дикій місцевості, ховаючись у печерах і отримуючи допомогу від місцевих жителів. Йому вдавалося уникати технологій стеження і поліції, незважаючи на багаторазові пошукові операції.

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Новозеландець Том Філліпс, який три роки переховується з трьома викраденими дітьми, міг успішно уникати правоохоронних органів, ховаючись у мережі печер, розкиданих дикою місцевістю країни. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

У грудні 2021 року, після конфлікту з приводу опіки з їхньою матір'ю Кетрін, Том зник разом із дітьми: 11-річною Джейдою, 9-річним Маверіком і 8-річною Ембер. Вони зникли неподалік від будинку його батьків у Марокопі, на півдні від Окленда.

Сім'я Філліпсів Фото: Daily Mail

Том Філліпс три роки успішно переховується з трьома дітьми

Протягом кількох років існували серйозні побоювання за життя дітей, доки 3 жовтня 2024 року група підлітків, які полювали на кабанів, не помітила сім'ю на приватній території лише за кілька кілометрів від місця їхнього зникнення. Підлітки зняли їх на відео: усі були одягнені в камуфляжний одяг і несли великі рюкзаки. Однак, коли наступного дня на місце прибула поліція, Філліпс із дітьми знову зникли, сховавшись у густих лісах і гірських районах Вайкато.

Кетрін, мати трьох дітей Фото: Daily Mail

Новозеландський батько три роки успішно переховується з трьома дітьми в дикій місцевості Фото: Daily Mail

Приватний детектив Кріс Бадж, який брав участь у пошуках, зазначив, що сім'я могла ховатися в печерах, з якими Філліпс, імовірно, добре знайомий. Професійний слідопит Джейк Кассар розповів, що поліція могла б використовувати різні методи, як-от дрони з інфрачервоною камерою, детектори руху, пошукових собак і слідопитів, однак сховатися в печерах — чудовий спосіб уникнути виявлення. За словами Кассара, багато районів лісів непрохідні для дронів, та й з повітря печери виявити неможливо.

Регіон Вайкато знаменитий своїми печерами, багато з яких приваблюють туристів через унікальних черв'яків, що світяться. Однак існують також маловідомі гроти, про які знають тільки місцеві жителі — вони розкидані по лісах і кручах. Деякі з них доступні тільки під час відливу, а ті, що розташовані високо в горах, можуть служити надійним притулком від негоди.

Печери та гроти можуть слугувати надійним притулком від негоди. Фото: Daily Mail

Регіон Вайкато знаменитий своїми печерами, багато з яких приваблюють туристів через унікальних черв'яків, що світяться Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Кассар зазначив, що, хоча технології можуть бути корисними, їх використання ускладнене місцевою природою. Собаки спочатку брали участь у пошуках, але швидко втрачали слід, оскільки сім'я могла пересуватися твердим ґрунтом, скелями або травою, де запах швидко випаровується. Він також припустив, що сім'я могла отримувати допомогу ззовні, що допомагало їм виживати в складних умовах.

Зона пошуку зниклої сім'ї Фото: Daily Mail

Місцеві жителі зазначають, що виживати в дикій природі Нової Зеландії можливо завдяки великій кількості дичини та їстівних рослин. У цьому районі водяться дикі кабани, домашня худоба і опосуми, а також велика кількість їстівних трав і рослин. Однак, за словами жителів, зігріватися і залишатися непомітними в суворих умовах було б практично неможливо без допомоги ззовні. Один із місцевих мисливців сказав: "Вони пережили дві зими в лісі — це не під силу навіть найдосвідченішим у лісових справах людям, особливо з маленькими дітьми".

Коли підлітки вперше помітили Філліпса і його дітей, вони прийняли їх за браконьєрів і зняли на відео. Один із підлітків запитав дівчинку з маскою на обличчі, чи знають вони, що перебувають на приватній території. Дівчинка відповіла: "Так... звичайно". Коли її запитали, чи знає хтось ще про їхнє перебування на ділянці, вона відповіла: "Ні, тільки ви".

Фото: Daily Mail

Для пошуку дітей було призначено нагороду в 80 000 доларів, але вона закінчилася через вісім тижнів безрезультатних пошуків. Офіційні пошуки незабаром були припинені, а сім'я Філліпса продовжує переховуватися.

Нагадаємо, китаянку, яка змусила двох своїх малолітніх дітей сидіти на зовнішньому блоці кондиціонера, розміщеному на 23-му поверсі, розкритикували в інтернеті. Жителі містечка Лояні в провінції Хенань почули плач маленької дівчинки, яка разом із братом опинилася за вікном квартири.