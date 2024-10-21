Три года в бегах: как новозеландский отец похитил детей и скрывается с ними в пещерах (фото)

Новозеландский отец три года успешно скрывается с тремя детьми в дикой местности, прячась в пещерах и получая помощь от местных жителей. Ему удавалось избегать технологий слежки и полиции, несмотря на многократные поисковые операции.

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Новозеландец Том Филлипс, который три года скрывается с тремя похищенными детьми, мог успешно избегать правоохранительных органов, укрываясь в сети пещер, разбросанных по дикой местности страны. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

В декабре 2021 года, после конфликта по поводу опеки с их матерью Кэтрин, Том исчез вместе с детьми: 11-летней Джейдой, 9-летним Мавериком и 8-летней Эмбер. Они пропали неподалеку от дома его родителей в Марокопе, на юге от Окленда.

Семья Филлипсов Фото: Daily Mail

Том Филлипс три года успешно скрывается с тремя детьми

В течение нескольких лет существовали серьезные опасения за жизнь детей, пока 3 октября 2024 года группа подростков, охотившихся на кабанов, не заметила семью на частной территории всего в нескольких километрах от места их исчезновения. Подростки сняли их на видео: все были одеты в камуфляжную одежду и несли большие рюкзаки. Однако, когда на следующий день на место прибыла полиция, Филлипс с детьми вновь исчезли, скрывшись в густых лесах и горных районах Вайкато.

Кэтрин, мать троих детей Фото: Daily Mail

Новозеландский отец три года успешно скрывается с тремя детьми в дикой местности Фото: Daily Mail

Частный детектив Крис Бадж, участвовавший в поисках, отметил, что семья могла укрываться в пещерах, с которыми Филлипс, вероятно, хорошо знаком. Профессиональный следопыт Джейк Кассар рассказал, что полиция могла бы использовать различные методы, такие как дроны с инфракрасной камерой, детекторы движения, поисковых собак и следопытов, однако спрятаться в пещерах — отличный способ избежать обнаружения. По словам Кассара, многие районы лесов непроходимы для дронов, да и с воздуха пещеры обнаружить невозможно.

Регион Вайкато знаменит своими пещерами, многие из которых привлекают туристов из-за уникальных светящихся червей. Однако существуют также малоизвестные гроты, о которых знают только местные жители — они разбросаны по лесам и утесам. Некоторые из них доступны только во время отлива, а те, что находятся высоко в горах, могут служить надежным убежищем от непогоды.

Пещеры и гроты могут служить надежным убежищем от непогоды. Фото: Daily Mail

Регион Вайкато знаменит своими пещерами, многие из которых привлекают туристов из-за уникальных светящихся червей Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Кассар отметил, что, хотя технологии могут быть полезны, их использование осложнено местной природой. Собаки первоначально принимали участие в поисках, но быстро теряли след, так как семья могла передвигаться по твердой почве, скалам или траве, где запах быстро улетучивается. Он также предположил, что семья могла получать помощь извне, что помогало им выживать в сложных условиях.

Зона поиска пропавшей семьи Фото: Daily Mail

Местные жители отмечают, что выживать в дикой природе Новой Зеландии возможно благодаря обилию дичи и съедобных растений. В этом районе водятся дикие кабаны, домашний скот и опоссумы, а также большое количество съедобных трав и растений. Однако, по словам жителей, согреваться и оставаться незаметными в суровых условиях было бы практически невозможно без помощи извне. Один из местных охотников сказал: "Они пережили две зимы в лесу — это не под силу даже самым опытным в лесных делах людям, особенно с маленькими детьми".

Когда подростки впервые заметили Филлипса и его детей, они приняли их за браконьеров и сняли на видео. Один из подростков спросил девочку с маской на лице, знают ли они, что находятся на частной территории. Девочка ответила: "Да… конечно". Когда ее спросили, знает ли кто-то еще об их нахождении на участке, она ответила: "Нет, только вы".

Фото: Daily Mail

Для поиска детей была назначена награда в 80 000 долларов, но она истекла через восемь недель безрезультатных поисков. Официальные поиски вскоре были приостановлены, а семья Филлипса продолжает скрываться.

Напомним, китаянку, которая заставила двух своих малолетних детей сидеть на внешнем блоке кондиционера, размещенном на 23-м этаже, раскритиковали в интернете. Жители городка Лояни в провинции Хэнань услышали плач маленькой девочки, которая вместе с братом оказалась за окном квартиры.