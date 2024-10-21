Наречена без голови і діти, що сміються: які готелі США переповнені привидами (фото)

Більшість людей жахнулися б від потойбічного сусідства. Але на Геловін багато хто спеціально вибирає готелі, де можна зустріти привидів.

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До Геловіна залишилося менше двох тижнів. Свято відзначають щороку 31 жовтня, напередодні Дня всіх святих. І якщо дехто просто збирається вирушити на костюмовану вечірку, багато фанатів потойбічного спеціально підшукують для ночівлі готелі з привидами. У США, де Геловін святкують із розмахом кілька тижнів, таких готелів вистачає і номери там уже заброньовано, пише Daily Mail.

Співробітники та гості з усього світу стверджують, що стали свідками страшних речей у цих готелях. Деякі готелі мають жахливі передісторії, в той час як інші, здавалося б, не мали жодних проблем... до передчасної смерті когось із постояльців.

Від передбачуваних появ безголової нареченої до незрозумілих голосів у готелі, який надихнув на створення роману "Сяйво", мандрівники, які шукають унікальний, але моторошний готель, можуть знайти його в таких штатах, як Вайомінг, Каліфорнія і Массачусетс.

Безголова наречена в готелі "Старий служака"

Привид безголової дівчини мешкає в готелі "Старий Служака" після її передчасної смерті в номері 127.

У готелі "Фейтфул" мешкає безголова наречена Фото: Соцмережi

Протягом багатьох років мандрівники, які відвідували готель Old Faithful Inn у Єллоустонському національному парку, розповідали, що зустрічали безголову наречену, яку деякі любителі надприродного називають "Дамою в білому". Згідно з легендою, молода жінка вийшла заміж за людину, який зрештою став жахливим чоловіком. Свій медовий місяць вони провели в номері 127 готелю Wyoming Inn, але пара часто сварилася, аж доки одного разу її чоловік не пішов з готелю і не повернувся. Персонал готелю увійшов у номер 127 через два дні після бурхливої сварки і виявив у ванній закривавлене тіло. Її голову знайшли кілька днів потому в "Воронячому гнізді" — місці, що височіє над вестибюлем готелю Old Faithful Inn, де на початку 1900-х років грав оркестр.

Відтоді відвідувачі стверджували, що кілька разів бачили обезголовлену наречену в білій сукні, яка спускалася сходами з власною головою в руках. Також у коридорі чути швидкі кроки.

Лайнер "Королева Мері" і сотня привидів на борту

За чутками, на борту "Королеви Мері" мешкає понад 100 духів і принаймні одним із них був 18-річний службовець, який помер на початку 1900-х років.

Лайнер Queen Mary в Лонг-Біч, Каліфорнія, відомий безліччю надприродних явищ навіть через роки після того, як він став розкішним лайнером і транспортом для перевезення військ під час Другої світової війни. Його останній рейс відбувся понад 50 років тому.

На лайнері "Королева Мері" близько сотні привидів Фото: Соцмережi

За даними вебсайту Queen Mary, серед можливих привидів — співробітники, жінка в білому і кілька дітей. У 1966 році жінка, яка перебувала на судні, заявила, що якийсь чоловік, стоячи біля підніжжя її ліжка в каюті B340, стягнув з неї ковдру, а потім зник. Двоє співробітників також розповіли, що бачили гостя, який сидів на стільці в залі "Мавританія", перш ніж він розчинився в повітрі 1989 року.

Інші ймовірні місця проживання привидів охоплюють нині занедбаний басейн першого класу, кімнату "Мейфер", яка колись була салоном краси і котельню.

Мандрівники, які бажають побачити можливих привидів готелю, не залишаючись у ньому на ніч, можуть забронювати нічну екскурсію Queen Mary онлайн.

Готель "Стенлі" і роман "Сяйво"

Відомий письменник Стівен Кінг зупинявся в номері 217 готелю "Стенлі", коли писав "Сяйво" 1974 року.

Багато мандрівників і співробітників стверджують, що готель Stanley в Колорадо є найбільш населеним привидами готелем у США. Гості та робітники стверджують, що бачать темні постаті й мерехтливі вогні та чують моторошний сміх.

Готель "Стенлі" відвідував Стівен Кінг Фото: Соцмережi

До переліку номерів готелю, у яких імовірно спостерігається високий рівень можливої паранормальної активності, належать номери 401, 407, 418, 428 і 217.

Актор Джим Керрі зупинявся в номері 217, коли в готелі знімали фільм "Тупий і ще тупіший тупий", і вибіг із номера посеред ночі напівголий і наляканий після зустрічі з привидом.

Готель Crescent і привид муляра

Готель і спа Crescent в Арканзасі спочатку був жіночим коледжем, а потім онкологічною лікарнею, якою керував Норман Бейкер — лікар, який стверджував, що вилікував цю хворобу, попри те, що численні пацієнти вмирали під його наглядом.

У готелі Crescent мешкає привид муляра Фото: Соцмережi

Згідно з переказами готелю, ці пацієнти так і не покинули готель після своєї смерті, а відвідувачі відтоді стверджують, що бачать чорні постаті і відчувають озноб.

За чутками, найбільш населеною привидами кімнатою є номер 218, який зазвичай називають кімнатою Майкла. Майкл був ірландським муляром, який помер у 1880-х роках, і відтоді його дух стукав у узголів'я ліжка, зав'язував штори у вузли та відмикав балконні двері.

Хлопчик, що плаче, з готелю "Раф Райдерс"

Постояльці готелю Rough Riders Hotel стверджують, що бачили або чули привид невпізнаного хлопчика.

У найстарішому готелі Північної Дакоти лякає постояльців хлопчик, що плаче Фото: Соцмережi

Готель Rough Riders — найстаріший готель у Північній Дакоті. Постояльці готелю стверджують, що бачили хлопчика в номері на верхньому поверсі або чули, як він сміється. Привид також любить змивати воду в туалеті, коли вважає, що поруч нікого немає. Попри роки повідомлень про надприродні явища, особистість хлопчика не встановлена і неясно, як він зустрів свою передчасну смерть.

Медсестра з готелю "Емілі Морган"

Постояльці готелю Emily Morgan Hotel у Техасі стверджували, що на 14-му поверсі стояв лікарняний запах, а коридорами бродив привид медсестри. Готель був побудований у Сан-Антоніо і під час битви за Аламо на місці, де він збудований, загинули понад 600 осіб. З 1924 по 1976 рік це був також медичний центр, що містив лікарню, психіатричне відділення, морг і крематорій. Одним із найвідоміших привидів готелю є медсестра, яка, як кажуть, стоїть у коридорах в одязі 1920-1930-х років.

Готель "Емілі Морган" відвідує привид медсестри Фото: Соцмережi

А впродовж багатьох років гості та співробітники готелю скаржилися на лікарняний запах на 14-му поверсі, сморід горілої людської шкіри в підвалі, кулі, що ширяють, і крики болю.

Сміховиті діти з "Будинку Маршалла"

Мандрівники, які зупинилися в готелі Marshall House, стверджують, що спостерігали, як їхні крани вмикаються і вимикаються самі. А також чули, як діти, які сміються, бігали коридорами.

Готель "Дім Маршалла" побудований на місці битви Фото: Соцмережi

Будинок Маршалла в Савані, штат Джорджія, колись був госпіталем Союзу під час Громадянської війни і двох епідемій жовтої лихоманки. Після реконструкції 1999 року готель відкрив свої двері для публіки.

Мандрівники, які провели ніч у цьому готелі, стверджують, що бачили, як відчиняються і зачиняються крани, як переповнюються туалети і як хтось смикає дверні ручки.

Інші гості Marshall House на Reddit стверджували, що бачили "примарного кота".

Відьма з готелю "Хоторн"

Кілька гостей готелю Hawthorne стверджували, що чули таємничі звуки і бачили привидів, одним з яких була Бріджит Бішоп, одна з обвинувачених у справі про відьом із Салема, яку було страчено.

Готель "Хоторн" побудований на місці, де стратили салемських відьом Фото: Соцмережi

Готель Hawthorne в Салемі, штат Массачусетс, здавна вважався місцем, населеним привидами, почасти тому, що він розташований на місці судових процесів над салемськими відьмами.

Протягом багатьох років постояльці готелю стверджували, що чули таємничі звуки, відчували незвичайні запахи і бачили привидів.

Привітний господар із готелю "Дім Омні Паркера"

Гарві Паркер, засновник Omni Parker House у Массачусетсі, нібито бродить будівлею і спілкується з гостями.

Готель "Дім Омні Паркера" Фото: Соцмережi

Одна заява надійшла від матері та дочки, які проживали в номері 1021. Вони стверджують, що Паркер став біля узніжжя ліжка і запитав: "Вам подобається ваше перебування?"

Одні з найбільш ранніх випадків спостереження паранормальних явищ були зареєстровані в 1940-х роках гостями, які стверджували, що на 9-му і 10-му поверхах були видні кулі, що світилися.

Однак номер 303 вважається одним із найжахливіших: постояльці стверджували, що відчували запах віскі, бачили темні тіні та чули сміх.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про британця, який перебував на порозі смерті і спробував відповісти на одне з головних запитань, яке ставить перед собою кожна людина: що насправді відбувається, коли ми вмираємо.