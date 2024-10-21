Невеста без головы и смеющиеся дети: какие отели США переполнены призраками (фото)

Большинство людей пришли бы в ужас от потустороннего соседства. Но на Хэллоуин многие специально выбирают гостиницы, где можно встретить приведений.

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До Хэллоуина осталось меньше двух недель. Праздник отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. И если многие просто собираются отправиться на костюмированную вечеринку, многие фанаты потустороннего специально подыскивают для ночевки отели с призраками. В США, где Хэллоуин празднуют с размахом несколько недель, таких отелей хватает и номера там уже забронированы, пишет Daily Mail.

Сотрудники и гости со всего мира утверждают, что стали свидетелями пугающих вещей в этих гостиницах. Некоторые отели имеют ужасающие предыстории, в то время как другие, казалось бы, не имели никаких проблем… до безвременной кончины кого-то из постояльцев.

От предполагаемых появлений безголовой невесты до необъяснимых голосов в отеле, который вдохновил на создание романа "Сияние", путешественники, ищущие уникальный, но пугающий отель, могут найти его в таких штатах, как Вайоминг, Калифорния и Массачусетс.

Безголовая невеста в отеле "Старый служака"

Призрак безголовой девушки обитает в гостинице "Старый Служака" после ее безвременной кончины в номере 127.

В отеле "Фейтфул" обитает безголовая невеста Фото: Соцсети

На протяжении многих лет путешественники, посещавшие гостиницу Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке, рассказывали, что встречали безголовую невесту, которую некоторые любители сверхъестественного называют "Дамой в белом". Согласно легенде, молодая женщина вышла замуж за мужчину, который в итоге стал ужасным мужем. Свой медовый месяц они провели в номере 127 гостиницы Wyoming Inn, но пара часто ссорилась, пока однажды ее муж не ушел из отеля и не вернулся. Персонал отеля вошел в номер 127 через два дня после бурной ссоры и обнаружил в ванной окровавленное тело. Ее голову нашли несколько дней спустя в "Вороньем гнезде" — месте, возвышающемся над вестибюлем гостиницы Old Faithful Inn, где в начале 1900-х годов играл оркестр.

С тех пор посетители утверждали, что несколько раз видели обезглавленную невесту в белом платье, которая спускалась по лестнице с собственной головой в руках. Также в коридоре слышны быстрые шаги.

Лайнер "Королева Мэри" и сотня призраков на борту

По слухам, на борту "Королевы Мэри" обитает более 100 духов, и по крайней мере одним из них, по слухам, был 18-летний служащий, умерший в начале 1900-х годов.

Лайнер Queen Mary в Лонг-Бич, Калифорния, известен множеством сверхъестественных явлений даже спустя годы после того, как он стал роскошным лайнером и транспортом для перевозки войск во время Второй мировой войны. Его последний рейс состоялся более 50 лет назад.

На лайнере "Королева Мэри" около сотни привидений Фото: Соцсети

По данным веб-сайта Queen Mary, среди возможных призраков — сотрудники, женщина в белом и несколько детей. В 1966 году женщина, находившаяся на судне, заявила, что какой-то мужчина, стоя у изножья ее кровати в каюте B340, стащил с нее одеяло, а затем исчез. Двое сотрудников также рассказали, что видели гостя, сидевшего на стуле в зале "Мавритания", прежде чем он растворился в воздухе в 1989 году.

Другие предполагаемые места обитания привидений включают ныне заброшенный бассейн первого класса, комнату "Мейфэр", которая когда-то была салоном красоты и котельную.

Путешественники, желающие увидеть возможные привидения отеля, не оставаясь в нем на ночь, могут забронировать ночную экскурсию по Queen Mary онлайн.

Отель "Стэнли" и роман "Сияние"

Известный писатель Стивен Кинг останавливался в номере 217 отеля "Стэнли", когда писал "Сияние" в 1974 году.

Многие путешественники и сотрудники утверждают, что отель Stanley в Колорадо является самым населенным привидениями отелем в США. Гости и рабочие утверждают, что видят темные фигуры и мерцающие огни и слышат жуткий смех.

Отель "Стэнли" посещал Стивен Кинг Фото: Соцсети

В число номеров отеля, в которых предположительно наблюдается высокий уровень возможной паранормальной активности, входят номера 401, 407, 418, 428 и 217.

Актер Джим Керри останавливался в номере 217, когда в отеле снимали фильм "Тупой и еще тупее", и выбежал из номера посреди ночи полуголый и напуганный после встречи с призраком.

Отель Crescent и призрак каменщика

Отель и спа Crescent в Арканзасе изначально был женским колледжем, а затем онкологической больницей, которой руководил Норман Бейкер — врач, который утверждал, что излечил эту болезнь, несмотря на то, что многочисленные пациенты умирали под его наблюдением.

В отеле Crescent обитает призрак каменщика Фото: Соцсети

Согласно преданию отеля, эти пациенты так и не покинули отель после своей смерти, а посетители с тех пор утверждают, что видят черные фигуры и чувствую озноб.

По слухам, наиболее населенной привидениями комнатой является комната 218, которую обычно называют комнатой Майкла. Майкл был ирландским каменщиком, который умер в 1880-х годах, и с тех пор его дух стучал в изголовье кровати, завязывал шторы в узлы и отпирал балконные двери.

Плачущий мальчик из отеля "Раф Райдерс"

Постояльцы отеля Rough Riders Hotel утверждают, что видели или слышали призрак неопознанного мальчика.

В старейшем отеле Северной Дакоты пугает постояльцев плачущий мальчик Фото: Соцсети

Отель Rough Riders — старейший отель в Северной Дакоте. Постояльцы отеля утверждают, что видели мальчика в номере на верхнем этаже или слышали, как он смеется. Призрак также любит смывать воду в туалете, когда считает, что рядом никого нет. Несмотря на годы сообщений о сверхъестественных явлениях, личность мальчика не установлена, и неясно, как он встретил свою безвременную смерть.

Медсестра из отеля "Эмили Морган"

Постояльцы отеля Emily Morgan Hotel в Техасе утверждали, что на 14-м этаже стоял больничный запах, а по коридорам бродил призрак медсестры. Отель был построен в Сан-Антонио, и во время битвы за Аламо на месте, где он построен, погибло более 600 человек. С 1924 по 1976 год это был также медицинский центр, включавший в себя больницу, психиатрическое отделение, морг и крематорий. Одним из самых известных призраков отеля является медсестра, которая, как говорят, стоит в коридорах в одежде 1920–1930-х годов.

Отель "Эмили Морган" посещает призрак медсестры Фото: Соцсети

А протяжении многих лет гости и сотрудники отеля жаловались на больничный запах на 14-м этаже, смрад горелой человеческой кожи в подвале, парящие шары и крики боли.

Смеющиеся дети из "Дома Маршалла"

Путешественники, остановившиеся в отеле Marshall House, утверждают, что наблюдали, как их краны включаются и выключаются сами. А также слышали, как смеющиеся дети бегали по коридорам.

Отель "Дом Маршалла" построен на месте битвы Фото: Соцсети

Дом Маршалла в Саванне, штат Джорджия, когда-то был госпиталем Союза во время Гражданской войны и двух эпидемий желтой лихорадки. После реконструкции в 1999 году отель открыл свои двери для публики.

Путешественники, которые провели ночь в этом отеле, утверждают, что видели, как открываются и закрываются краны, как переполняются туалеты и как кто-то дергает дверные ручки.

Другие гости Marshall House на Reddit утверждали, что видели "призрачного кота".

Ведьма из отеля "Хоторн"

Несколько гостей отеля Hawthorne утверждали, что слышали таинственные звуки и видели призраков, одним из которых была Бриджит Бишоп, одна из обвиняемых в деле о ведьмах из Салема, которая была казнена.

Отель "Хоторн" построен на месте, где казнили салемских ведьм Фото: Соцсети

Отель Hawthorne в Салеме, штат Массачусетс, издавна считался местом, населенным привидениями, отчасти потому, что он находится на месте судебных процессов над салемскими ведьмами.

На протяжении многих лет постояльцы отеля утверждали, что слышали таинственные звуки, чувствовали необычные запахи и видели призраков.

Радушный хозяин из отеля "Дом Омни Паркера"

Харви Паркер, основатель Omni Parker House в Массачусетсе, якобы бродит по зданию и общается с гостями.

Отель "Дом Омни Паркера" Фото: Соцсети

Одно заявление поступило от матери и дочери, проживавших в номере 1021. Они утверждают, что Паркер встал у изножья кровати и спросил: "Вам нравится ваше пребывание?"

Одни из самых ранних случаев наблюдения паранормальных явлений были зарегистрированы в 1940-х годах гостями, которые утверждали, что на 9-м и 10-м этажах были видны светящиеся шары.

Однако номер 303 считается одним из самых жутких: постояльцы утверждали, что чувствовали запах виски, видели темные тени и слышали смех.

Напомним, ранее Фокус писал о британце, который находился на пороге смерти и попытался ответить на один из главных вопросов, который ставит перед собой каждый человек: что на самом деле происходит, когда мы умираем.