Дважды обманул смерть: мужчина признался, что никогда не забудет увиденное в последние минуты жизни

Врачи ввели Пита Ходжа в искусственную кому на 13 дней. Они утверждают, что пациенту чрезвычайно повезло остаться в живых.

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38-летний Пит Маккензи Ходж из Великобритании, который дважды был на грани жизни и смерти, попытался ответить на один из главных вопросов, который ставит перед собой каждый человек: что на самом деле происходит, когда мы умираем. О его истории пишет издание The Mirror.

Впервые Пит пережил момент глубокого кризиса в 2008 году после окончания университета — у него диагностировали рак костей.

"Я играл на барабанах и обожал футбол, когда мне поставили диагноз. Это стало большим шоком для меня и всей семьи", — вспоминает тот тяжелый период мужчина.

Большую часть года Пит провел в больнице, проходя курс химиотерапии. Ему сделали операцию, заменив кости на титановые, но уже через год организм начал отторгать чужеродные материалы, поэтому Ходж снова оказался в критическом состоянии.

Борясь за свою жизнь в отделении интенсивной терапии, пациент дал согласие на ампутацию ноги выше колена, чтобы получить шанс на спасение. Ему пришлось заново учиться ходить с помощью интенсивного физиотерапевтического режима.

Спасибо, что жив

"Я благодарен за то, что остался жив. Потеряв ногу, я получил второй шанс на жизнь. Сегодня оглядываюсь назад и думаю: "Слава Богу, что таки принял это решение. Иначе я бы не встретил свою жену и у нас не родилась бы дочь", — признается он.

Пит Маккензи Ходж с женой и дочерью Фото: Pete Mackenzie Hodge

Второй раз мужчина оказался в опасных для жизни обстоятельствах, когда серьезно заболел во время пандемии: в его легких развилась загадочная бактериальная инфекция, которая привела к пневмонии и сепсису.

Пит помнит, что чувствовал в последние минуты своей жизни: "Моя душа поднималась над физическим телом, которое бездыханно лежало на кровати. Видел множество цветов и витражей, но у меня не было мысли: "О, Боже, я умираю, но не хочу этого". Только чистое принятие и капитуляция".

Врачи ввели Ходжа в искусственную кому на 13 дней. Они утверждают, что пациенту чрезвычайно повезло остаться в живых.

"Я твердо убежден, что каждая плохая вещь, которая с нами случается, несет в себе благословение или второй шанс на жизнь", — добавляет он.

Недавно Пит анонсировал свою первую автобиографическую книгу "Дневники бреда", где описывается его опыт выживания в отделении интенсивной терапии.

Кстати, это уже не первая подобная история. Ранее Фокус писал о писательнице Лорен Канадей, которая вернулась к жизни клинической смерти и рассказала, что чувствовала все это время.

А вот британская целительница Джули Пул рассказала, что после клинической смерти была на небе и общалась с ангелами, которые поделились с ней будущим всего человечества.