Двічі обманув смерть: чоловік зізнався, що ніколи не забуде побачене в останні хвилини життя

Лікарі ввели Піта Ходжа у штучну кому на 13 днів. Вони стверджують, що пацієнтові надзвичайно пощастило лишитися живим.

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38-річний Піт Маккензі Ходж з Великої Британії, який двічі був на межі життя та смерті, спробував відповісти на одне з головних питань, яке ставить перед собою кожна людина: що насправді відбувається, коли ми помираємо. Про його історію пише видання The Mirror.

Вперше Піт пережив момент глибокої кризи у 2008 році після закінчення університету — в нього діагностували рак кісток.

"Я грав на барабанах та обожнював футбол, коли мені поставили діагноз. Це стало великим шоком для мене та всієї родини", — згадує той важкий період чоловік.

Більшу частину року Піт провів у лікарні, проходячи курс хімієтерапії. Йому зробили операцію, замінивши кістки на титанові, але вже через рік організм почав відторгати чужорідні матеріали, тож Ходж знову опинився у критичному стані.

Борючись за своє життя у відділенні інтенсивної терапії, пацієнт дав згоду на ампутацію ноги вище коліна, щоб отримати шанс на порятунок. Йому довелося заново вчитися ходити за допомогою інтенсивного фізіотерапевтичного режиму.

Вдячний, що живий

"Я вдячний за те, що залишився живий. Втративши ногу, я отримав другий шанс на життя. Сьогодні озираюся назад й думаю: "Слава Богу, що таки прийняв це рішення. Інакше я б не зустрів свою дружину й у нас не народилася б донька", — зізнається він.

Піт Маккензі Ходж з дружиною та дочкою Фото: Pete Mackenzie Hodge

Вдруге чоловік опинився у небезпечних для життя обставинах, коли серйозно захворів під час пандемії: у його легенях розвинулася загадкова бактеріальна інфекція, що призвела до пневмонії та сепсису.

Піт пам'ятає, що відчував в останні хвилини свого життя: "Моя душа підіймалася вгору над фізичним тілом, що бездиханно лежало на ліжку. Бачив безліч кольорів та вітражів, але у мене не було думки: "О, Боже, я помираю, але не хочу цього". Лише чисте прийняття та капітуляція".

Лікарі ввели Ходжа у штучну кому на 13 днів. Вони стверджують, що пацієнтові надзвичайно пощастило лишитися живим.

"Я твердо переконаний, що кожна погана річ, яка з нами трапляється, несе в собі благословення або другий шанс на життя", — додає він.

Нещодавно Піт анонсував свою першу автобіографічну книгу "Щоденники марення", де описується його досвід виживання у відділенні інтенсивної терапії.

До речі, це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про письменницю Лорен Канадей, яка повернулась до життя клінічної смерті й розповіла, що відчувала увесь цей час.

А от британська цілителька Джулі Пул розповіла, що після клінічної смерті була на небі й спілкувалась з ангелами, які поділились з нею майбутнім всього людства.