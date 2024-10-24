"Ми божеволіємо": жінку звільнили через жарт у робочому чаті (відео)

Жінка зробила суворе попередження всім, хто збирається поскаржитися на свого менеджера в робочому чаті, визнавши, що її розмова за принципом "цілуйся, одружуйся, уникай" закінчилася звільненням усієї її команди.

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Ми всі любимо поскаржитися на колег, або начальство офлайн, або онлайн. Але необережність, або зайва відвертість може стати причиною звільнення. Що і сталося з британкою Наталі, яка поділилася своєю історією в соцмережах. Про це пише Mirror.

Наталі звільнили через жарт у робочому чаті

Вона жінка розповіла, як її звільнили з роботи разом з усією її командою після того, як були виявлені їхні групові чати. Користувачка TikTok Наталі, яка на платформі відома під ніком @natnooner, поділилася цією веселою історією як попередження всім.

Вона заявила, що це "найпринизливіше, що їй доводилося пережити". Заявляючи, що повідомлення, надіслані на корпоративному сайті, можуть бути прочитані вашим роботодавцем, вона почала: "Те саме сталося зі мною 2019 року, коли вони звільнили всю адміністративну команду, включно зі мною".

Розповідаючи свою історію, Наталі пояснила, що на той час її команда була дуже недоукомплектована, зазнавала мікроменеджменту, і моральний дух у всіх був дуже низьким. Вона продовжила: "Ми завжди спілкувалися один з одним через Skype for Business і просто базікали про те, як кепсько пройшов день, і якщо ми коли-небудь говорили про менеджерів, то використовували їхню першу літеру імені. Вони все одно знають, про кого ви говорите".

Наталі пояснила, що одного разу хтось у команді створив груповий чат, коли один із колег ішов, і вони обговорювали, де зустрітися, щоб випити на прощання. Визнавши, що тиждень видався важким, хтось, щоб підняти настрій, почав розмову на тему "чому б ви віддали перевагу?". Наталі пожартувала: "Це було щось на кшталт "чому б ви віддали перевагу: посадити кактус у свою квітку і поїхати кататися на велосипеді або попрацювати там, де ми працюємо". Звісно, ви можете здогадатися, що обрала більшість людей".

Після цього вона зі співробітниками продовжила розмовляти в чаті та грати в гру "цілувати, одружуватися, уникати", вибираючи між Шреком, Стюартом Літтлом і кимось, з ким вони працювали".

Наталі розповіла, що, не надаючи значення груповому чату, вона і ще один хлопець з її команди були здивовані, коли їх запросили на нараду, щоб обговорити, як часто вони користуються Skype, і що менеджер хоче переглянути їхні повідомлення.

Після того, як жах ситуації дійшов до них, Наталі сказала, що вони нервували протягом кількох місяців без будь-яких згадок про це. Це тривало доти, доки її колегу не викликали на нараду і не звільнили без зволікання.

Вона продовжила: "Ми божеволіємо, а потім мене викликають, і на столі лежить ціла стопка паперів із роздрукованою всією нашою розмовою за той тиждень. Мій менеджер зачитує мені всю розмову повністю і просить мене прокоментувати".

Визнаючи деякі зі своїх улюблених фраз із зустрічі, вона зізналася, що їй довелося уточнити, що вона мала на увазі, що вона буде цілуватися зі Шреком, вигаданим зеленим величезним. Що вона і зробила. Наталі зізналася, що вона розплакалася і це було дуже принизливо.

Наталі розповіла, що її та її колег зрештою відсторонили від роботи зі збереженням повної заробітної плати, а потім усіх звільнили електронною поштою за грубе порушення дисципліни. Вона закінчила: "Мораль цієї історії така: не пишіть нічого на своєму робочому ноутбуці, телефоні, у повідомленнях, які може побачити ваш начальник".

Нагадаємо, жінку в Британії звільнили після того, як з декретної відпустки вона вийшла на роботу вагітною.